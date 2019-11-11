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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ممارسة الأنشطة الفنية فى سن مبكر لها فوائد صحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقاً للدراسة التي نشرت اليوم، فهي أكبر مراجعة في العالم حتى الآن حول الفوائد الصحية للفنون، حيثت استعرضت أكثر من 3000 دراسة حول أهمية إشراك قطاع الفنون في تقديم الخدمات الصحية والسياسة الصحية لجميع البلدان في المنطقة الأوروبية.
وتابع "فانكورت": "يبرز هذا التقرير أيضًا أن المشاركة في الفنون يمكن أن تؤثر على المحددات الاجتماعية للصحة، وتحسين التماسك الاجتماعي وتقليل التفاوتات الاجتماعية وعدم المساواة، والأهم من ذلك ، أن الفنون يمكن أن تدعم الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة الجيدة".
ومن حيث علاج سوء الصحة، وجد الباحثون أن الفنون كالغناء والرقص تحد من علامات التوتر النفسي والبيولوجي وتحسين الاستجابة المناعية.
وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النمو العصبي والعصبي والأمراض غير المعدية (بما في ذلك السرطان وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية) ، فقد وجد الباحثون أن التفاعل مع الفنون يحسن الصحة العقلية والوظائف البدنية لهؤلاء الأشخاص.
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