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شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث النساء يعانين في سن الإنجاب من مشاكل صحية قد تعقد الحمل..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني واحدة من كل ثلاث نساء في سن الإنجاب من حالة مزمنة واحدة على الأقل يمكن أن تضربصحتهن أوتؤدي إلى نتائج ضارة أثناء الحمل، وفقًا لعلماء جامعة يوتا للصحة.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال الباحثون إن هذا يمكن أن يكون علامة على أن النساء اللائي يعانين من مشاكل صحية سابقة لا يتلقين مشورة كافية بشأن أكثرالخيارات أمانًا وأكثرها فعالية لتحديد النسل بالنسبة إليهن".
من بين النساء المعرضات لخطر المضاعفات أثناء الحمل، أولئك الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب وسرطان الثدي والصرع وارتفاع ضغط الدم والسكري.
وبشكل عام، تسرد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) 21 حالة موجودة مسبقًا والتي قد تشكل خطراً على الصحة غيرمقبول، خاصةً إذا كان الحمل غيرمخطط له.
وفي هذه الحالات، يقترح مركز السيطرة على الأمراض على الأطباء استشارة مرضاهم حول وسائل منع الحمل الطويلة المفعول والفعالة للغاية، مثل جهاز داخل الرحم (IUD) إلى أن تستقرالظروف وتختار المرأة أن تصبح حاملاً .
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