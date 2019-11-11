الفواكه المفيدة للحامل في الأشهر الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - تتخوف بعض الحوامل من الإكثار من تناول الفاكهة أثناء الحمل، وما هي الفاكهة المسموح بتناولها والممنوع تناولها، وبحسب الدكتورة هند سلمي استشاري النساء والتوليد، فإن أهمية تناول الفاكهة أثناء الشهور الأولى من الحمل، توفر الفواكه الفيتامينات والمواد المغذية الضرورية أثناء الحمل.

يمكن تناول الكثير من الفاكهة الطازجة أثناء الحمل، أن يساعد في ضمان بقاء كل من المرأة والطفل في صحة جيدة. حيث تحتوي الفاكهة الطازجة على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية، وهي مصدر جيد للألياف أيضاً.

يمكن أن يكون تناول وجبة خفيفة من الفاكهة طريقة رائعة لزيادة تناول الفيتامينات، بالإضافة إلى كبح الرغبة الشديدة في تناول السكر.إليكي 12 من أفضل الفواكه التي يجب تضمينها في نظام غذائي صحي للحمل....

المشمش:

المشمش يحتوي على الفيتامينات A وC وE ، الكلسيوم ، حديد ، بوتاسيوم ، بيتا كاروتين ، الفوسفور ، السيليكون ، كل هذه العناصر الغذائية تساعد في نمو الطفل، وتمنع فقر الدم والكالسيوم، وتساعد على نمو العظام والأسنان بقوة.

البرتقال:

البرتقال مصدر ممتاز لاحتوائه علي حمض الفوليك ، فيتامين سي ، ماء

يساعد فيتامين C في منع تلف الخلايا ويساعد في امتصاص الحديد .

في منع تلف الخلايا ويساعد في امتصاص الحديد يمكن أن يساعد الفولات في منع عيوب الأنبوب العصبي، والتي يمكن أن تسبب تشوهات في الدماغ والحبل الشوكي عند الطفل. يمكن أن تتسبب عيوب الأنبوب العصبي في حالات مثل السنسنة المشقوقة، حيث لا يتطور الحبل الشوكي بشكل صحيح، ويكون الدماغ مصاباً بفقدان جزء كبير من الدماغ والجمجمة .

المانجو:

المانجو غنية بالفيتامينات A و C.

و كوب واحد من المانجو المفروم يوفر 100 في المائة من البدل اليومي الموصى به للشخص (RDA) لفيتامين C وأكثر من ثلث فيتامين أ .

الكمثرى:

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توفر الكمثرى الكثير من العناصر الغذائية التالية : بوتاسيوم ، حمض الفوليك

بوتاسيوم ، حمض الفوليك الحصول على الكثير من الألياف في نظام غذائي للحمل يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك، وهو أحد أعراض الحمل الشائعة .

يمكن أن يتفيد البوتاسيوم صحة القلب لكل من المرأة والطفل. كما أنه يحفز تجديد الخلايا .

الرمان:

يوفر الرمان للنساء الحوامل الكثير من : فيتامين ك ، الكلسيوم ، حمض الفوليك ، حديد ، بروتين

فيتامين ك ، الكلسيوم ، حمض الفوليك ، حديد ، بروتين ثمار الرمان كثيفة المغذيات، مصدر جيد للطاقة، كما أن محتواها العالي من الحديد يساعد على منع نقص الحديد .

فيتامين K ضروري أيضاً للحفاظ على صحة العظام .

ضروري أيضاً للحفاظ على صحة العظام تشير الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان قد يساعد في تقليل خطر إصابة المشيمة .

الأفوكادو:

مصدر ممتاز : الفيتامينات C ، E ، K ، الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، فيتامينات ب ، بوتاسيوم ، نحاس.

الفيتامينات ، ، ، الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، فيتامينات ب ، بوتاسيوم ، نحاس. يحتوي الأفوكادو على دهون صحية توفر الطاقة، وتساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي. كما أنها تعزز الخلايا المسؤولة عن بناء الجلد وأنسجة المخ للطفل النامي .

يمكن للبوتاسيوم الموجود في الأفوكادو أن يخفف من تقلصات الساق، وهو عرض آخر شائع أثناء الحمل، خاصة في الثلث الثالث من الحمل .

الموز:

يحتوي الموز على مستويات عالية من : فيتامين سي ، بوتاسيوم ، فيتامين بـ6

فيتامين سي ، بوتاسيوم ، فيتامين بـ6 يمكن لمحتوى الموز العالي من الألياف أن يساعد في الإمساك المرتبط بالحمل، وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن فيتامين بـ6 يمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان والقيء في الحمل المبكر .

العنب:

يحتوي العنب علي : الفيتامينات C و K ، حمض الفوليك ، مضادات الأكسدة ، الأحماض العضوية ، الغشاء المشطي

الفيتامينات و ، حمض الفوليك ، مضادات الأكسدة ، الأحماض العضوية ، الغشاء المشطي يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة في العنب في التغيرات البيولوجية التي تحدث أثناء الحمل .

أنها تحتوي على مضادات الأكسدة المعززة للمناعة، مثل الفلافونول والتانين والينالول والأنثوسيانين والجرانيول، والتي تساعد أيضاً في منع الالتهابات .

التوت:

التوت مصدر جيد ل : فيتامين سي ، الكربوهيدرات صحية ، مضادات الأكسدة.

فيتامين سي ، الكربوهيدرات صحية ، مضادات الأكسدة. يحتوي التوت أيضاً على الكثير من الماء، لذا فهو مصدر ممتاز للترطيب. يساعد فيتامين C في امتصاص الحديد، ويعزز جهاز المناعة في الجسم .

التفاح: