"تنظيف الدماء".. تقنية جديدة لمكافحة السرطان بالمغناطيس

توصل باحثون من مؤسسة سرطان الدم الخيرية البريطانية "Bloodwise" إلى تقنية جديدة يمكن أن تساعد في التخلص من سرطان الدم الذي يتسبب فيما يقارب 5000 حالة وفاة في المملكة المتحدة كل عام.

ويعتمد النظام الجديد الذي يطلق عليه "MediSieve" بشكل أساسي على جزيئات مغناطيسية تطلق في الدم يمكن أن ينجذب لها المرض ثم يستخرج من الجسم، وتساعد هذه العملية على تنظيف الدم، ومن المرجح أن تبدأ التجارب على البشر عام 2020، بحسب صحيفة "ميرور" اليريطانية.





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وقال فرودشام: "من الناحية النظرية، يمكنك متابعة أي شيء تقريبا، كالسموم، ومسببات الأمراض، وبكتيريا الفيروسات.. أي شيء يمكننا تتبعه لإزالته، لذلك فهذه الطريقة أداة قوية للغاية".

ويرسل النظام الجديد مواد مربوطة باستخدام مغناطيس إلى دم الإنسان، تجذب جزيئات المرض إليها لتتجمع ثم يتم إخراجها من الجسم، وبعد ذلك تتكرر هذه العملية عدة مرات حتى يكون المرض في مستويات منخفضة، بحيث يمكن إزالته بواسطة الجهاز المناعي أو دورة قصيرة من الأدوية.

وقال الدكتور ألاسدير رانكين، مدير الأبحاث في مؤسسة سرطان الدم الخيرية "Bloodwise": "لسوء الحظ، لا تنتشر جميع خلايا سرطان الدم في الدم، بل يبقى البعض في نخاع العظام والغدد الليمفاوية والسبيل الوحيد لعلاج سرطان الدم هو القضاء على هذه الخلايا بالكامل أو أن السرطان سيعود".

وأضاف: "فكرة إزالة الخلايا السرطانية من الجسم بدلاً من قتلها، يمكن أن تقلل من الحاجة إلى الأدوية ذات الآثار الجانبية السامة".