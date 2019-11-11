البُهاق: المشاكل العاطفية أبرز أسبابه.. ومشاهير أعلنوا إصابتهم به!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ الأمراض الجلدية من أكثر الأمراض التي تؤثر على جمالية الشخص، لا سيما أنها تكون ظاهرة بشكل كبير للعيان؛ ما يُزعج المريض بشكل كبير ويؤثر على ثقته بنفسه، ومن أصعب وأبرز هذه الأمراض "البهاق".

ما هو البهاق

هو مرض جلدي يؤثر على لون الجلد ويحوله إلى اللون الأبيض، ويؤثر هذا المرض على الفم والعينين والشعر أيضًا؛ ما يسبب الإحراج للشخص المُصاب به، ويتغير لون الجلد بسبب تحطم الخلايا الملونة التي تنتجها صبغة الميلانين في الاغشية المخاطية التي تبطن الأنف والفم والمناطق الجنسية والإخراجية ولون العيون والشعر.

ونسبة حدوث المرض حول العالم هو 1%، وينتشر بين الذكور والإناث بدرجة متساوية، أما فيما يخص الفئة العمرية فيتراوح انتشاره بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 – 30 سنة.

أما أكثر الأماكن في جسد الإنسان تأثرًا بالمرض، هي المكشوفة للشمس مثل اليدين والقدمين، بالإضافة للوجه والرقبة.

أسباب مرض البهاق

للمرض أسباب عديدة، منها الوراثية، إلا أن كثيرًا من الناس يعتقدون أن الوراثة هي العامل الوحيد في المرض وهو أمر خاطئ؛ إذ إن أسبابه عديدة ويتعرض لها الكثيرون وهي:

· التعرض بشكل مُستمر لأشعة الشمس والتي تؤثر على الخلايا الصبغية وتدمرها.

· التأثيرات والضغوطات النفسية التي يتعرض لها الشخص لها تأثير كبير على الإصابة بالمرض وزيادته.

· خلل في الغدة الدرقية؛ ما قد يؤثر على إفراز الميلانين المسؤول عن لون الجلد.

· ومن أغرب الأسباب هي المشاكل العاطفية؛ إذ إنها تعدُّ من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض البهاق.

· أمراض الجهاز المناعي والتي تدمر الخلايا الصبغية في الجسم.

علاج مرض البهاق:

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بالرغم من وجود عدد من العلاجات التي تتضمن الكريمات إلا أن المفضل هو الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجة المتوسطة Narrow band UVB وتعبتر هذه الطريقة ناجحة بنسبة 50%، حيث تعود ما يقارب الـ 75% من المناطق المصابة للونها الأصلي.

مشاهير أعلنوا إصابتهم بمرض البهاق:

أعلن الفنان المصري رامي جمال اليوم عن إصابته بمرض البُهاق، كاشفًا أنه يشعر بالحيرة حول اعتزاله الفن حتى لا يتعرض للمضايقات بسبب المرض، إلا أن جمال ليس النجم الوحيد الذي أصيب بالمرض.

مشاهير عرب أصيبوا بالبهاق

خبيرة التجميل المصرية لجين صلاح

الإعلامية المغربية مريم سعيد والتي أعلنت إصابتها في برنامج تلفزيوني.

الفنان السعودي فايز المالكي والذي أعلن إصابته بالمرض نتيجة حزنه على وفاة والديه.

مشاهير عالميون أعلنوا إصابتهم بالمرض

عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي يعتبر المرض سببًا لشهرتها؛ إذ إنها دخلت عالم الأزياء والجمال بالرغم من إصابتها به، والفنان الراحل مايكل جاكسون.