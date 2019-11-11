شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح العلاقة بين متلازمة داون عند الأطفال والإصابة بالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة حديثة إلى أن الطفل المصاب بمتلازمة داون قد يكون معرضًا لخطر أعلى من الإصابة بالتهاب المفاصل، ويمكن أن يؤثر الالتهاب على الأطفال في أي عمر، على الرغم من أنه نادرًا ما يصيب الأطفال في الأشهر الـ 6 الأولى من العمر.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" متلازمة داون هي حالة يصاب فيها الشخص كروموسوم إضافي، مما يؤثر على كيفية تطور الجسم والدماغ، وأثبتت الدراسات الحديثة أنه يزداد معدل انتشار مرض التهاب المفاصل خاصة مع حالات متلازمة داون مقارنةً بالتهاب المفاصل مجهول السبب .

ومع ذلك، نادراً ما يتم التعرف على هذا المرض في بداية المرض ويظل دون تشخيص، فالأطفال الذين يعانون من التهاب المفاصل من متلازمة داون غالبًا ما يعانون من تلف كبير في المفاصل وإعاقة في التشخيص.

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أجرى مجموعة من الباحثين من أيرلندا دراسة قائمة على الملاحظة لتحديد الحالات غير المشخصة من التهاب المفاصل من متلازمة داون، وتشير نتائج الدراسة إلى أن معدل انتشار التهاب المفاصل يبلغ 20 لكل 1000 طفل مصاب بمتلازمة داون.

لاحظ الباحثون وجود درجة عالية من الآثار الجانبية المرتبطة بمادة الميثوتريكسيت فى الأدوية التى تستخدم للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون، وقد يفكر الأطباء في تغيير خيارات العلاج لصالح العلاج البيولوجي لهذه المجموعة من الأطفال.