ماء الليمون.. اسباب تجعله مشروبكِ اليومي المفضل في الشتاء

ماء الليمون هو المشروب القوي الذي يشهد له كثير من الناس، بما فيهم المشاهير. تشير الابحاث الحالية الى ان ماء الليمون يساعد على الهضم ويعزز المناعة.

يعزز فيتامين (ج) الموجود في ماء الليمون جهاز المناعة ويحول دون الإصابة بالأمراض. يحتوي الليمون أيضاً على مركب السيترات الذي يقلل من خطر حصى الكلى. قد يؤدي شرب ماء الليمون بانتظام إلى تعزيز صحة الدماغ أيضا ، بفضل وجود مادة الفلافونيات.



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1. تعزز المناعة

ماء الليمون غني بفيتامين ج ، وهو مضاد قوي للأكسدة. يحتوي كوب من ماء الليمون على 94.4 ملليغرام من فيتامين ج ، ومن المعروف أن فيتامين ج يعزز جهاز المناعة. كما تم ربط فيتامين (ج) بانخفاض خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

عصير الليمون يحارب الجذور الحرة المسببة لأكسدة الخلايا. بالإضافة إلى تعزيز المناعة ، قد يكون لهذا آثار وقائية أخرى ، مثل منع إصابة الكبد.



2. تساعد في تخسيس الوزن

يحتوي كوب ماء الليمون على حوالي 54 سعرة حرارية، مما يعزز فقدان الوزن، قد يكون استبدال المشروبات عالية السعرات الحرارية بماء الليمون فكرة جيدة لخسارة الوزن.

شرب ماء الليمون يعزز الترطيب. تظهر الأبحاث أن زيادة الماء يساعد في فقدان الوزن، لأن الترطيب يعمل على زيادة حجم الخلية ، وهذا بدوره يعزز عملية التمثيل الغذائي. كذلك يحتوي الليمون على البوليفينول الذي يحد من تراكم دهون الجسم.



3. تساعد في منع حصى الكلى

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يحتوي ماء الليمون على مركب السترات الذي يساعد على منع تكوين الحصى،

شرب نصف كوب من ماء الليمون كل يوم يمكن أن يزيد إفراز السترات البولية ويقلل من خطر حصوات الكلى.

تحتوي الليمون على أعلى كمية من السترات، هذا ما يفسر لماذا ماء الليمون يمكن أن تكون الطريقة المثلى لمنع حصى الكلى.



4. تساعد على الهضم

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأحماض الموجودة في الليمون تعزز أحماض المعدة، مما يساعد الجسم على هضم الطعام. يحتوي الليمون ، على البكتين ، وهي ألياف موجوة في قشر الثمرة. تعزز الشعور بالشبع.



5. تعزز صحة الجلد

ماء الليمون لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للشيخوخة. لذلك تناولها بشكل يومي سيحدث فرقاً واضحاً في شكل البشرة ونضارتها.

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