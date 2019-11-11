الإثنين 11 نوفمبر 2019

طرق لمنع الثلاجة من إهدار الطاقة

تستهلك الثلاجة كمية كبيرة من الطاقة بسبب الحاجة إلى تشغيلها طوال اليوم للحفاظ على الأطعمة.



وفيما يلي مجموعة من النصائح لمنع ثلاجتك من إهدار الطاقة، حسب موقع بور إنيرجي الإلكتروني:

1- يجب أن تكون ثلاجتك ممتلئة

عندما تكون الثلاجة ممتلئة بالكامل، تصبح العناصر الموجودة في الداخل باردة، وتساعد فعليًا في عزل الثلاجة من الداخل وتبريدها. ونتيجة لذلك، لا يتعين على الثلاجة العمل بشكل أكبر، (أو استخدام أكبر قدر من الطاقة) للحفاظ على درجة الحرارة.

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2- ضبط درجة الحرارة

قام العديد من المصنّعين بإعداد ثلاجاتهم على درجات حرارة منخفضة بشكل غير ضروري، مما يتسبب في إهدار الثلاجة للطاقة. وتتراوح درجة الحرارة المثالية لثلاجتك للحفاظ على طعامك طازجاً بين 35 درجة فهرنهايت و 40 درجة فهرنهايت.

3- فحص عزل الباب

تعمل المادة المثبتة على باب الثلاجة على منع الهواء البارد من التسرب، وفي حال تلف هذه المادة، تتسرب البرودة، مما يؤدي إلى استهلاك الثلاجة للمزيد من الطاقة للحفاظ على درجة الحرارة.

4- إبعاد الثلاجة عن الجدار

على الجزء الخلفي من كل ثلاجة يتم تثبيت لفائف المكثف، وعند عدم وجود مسافة كافية بين هذه الملفات والجدار، تهدر الثلاجة مزيداً من الطاقة. وتتمثل الممارسة الجيدة الموفرة للطاقة في تحريك الثلاجة بعيداً عن الجدار لبضع بوصات، وتنظيف الملفات مرة واحدة كل فترة للتأكد من أنها جيدة التهوية.

5- إعلاق باب الثلاجة

يجب عدم ترك باب الثلاجة مفتوحاً لوقت طويل، لتجنب تسرب البرودة إلى الخارج، مما يزيد من استهلاك الطاقة.