فيديوجراف.. كلوب وجوارديولا صراع بدأ في ألمانيا واشتعل في إنجلترا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتواصل الصراع بين يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول والإسباني بيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي، عندما يخوض المدربان مواجهة جديدة، الأحد، في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة بثقة كبيرة كونه متصدرا جدول ترتيب البريمييرليج برصيد 31 نقطة وخلفه ليستر سيتي وتشيلسي بفارق 5 نقاط، فيما يحل مانشستر سيتي ثالثا بفارق 6 نقاط.

وبدأ الصراع بين الثنائي عندما تولى جوارديولا قيادة بايرن ميونيخ عام 2013 وكان حينها كلوب مدربا للغريم التقليدي بروسيا دورتموند.

ونجح كلوب في التتويج بالسوبر الألماني مرتين على حساب بيب جوارديولا خلال عامي 2013 و2014، ثم أقصاه من الدور نصف النهائي لكأس ألمانيا عام 2015، بالفوز بركلات الترجيح 3-1.

ورد بيب على المدرب الألماني صاحب الـ53 عاما، بالتتويج بكأس ألمانيا عام 2014 بالفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

وفاز جوارديولا بـ3 مباريات مقابل مرة واحدة من نصيب كلوب في منافسات الدوري الألماني، بالإضافة إلى تتويج المدرب الإسباني بلقب البوندسليجا 3 مرات متتالية.

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ورحل كلوب عن صفوف دورتموند عام 2015، ليبدأ رحلة جديدة بالتعاقد مع ليفربول، قبل أن يلحق به جوارديولا بعدها بعام واحد فقط بتدريب مانشستر سيتي.

وانتقل الصراع بين المدربين إلى الملاعب الإنجليزية، ونجح بيب في تحقيق جميع البطولات المحلية بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى حصد الدرع الخيرية مرتين أيضا، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين كذلك، بجانب لقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.

في المقابل، تمكن كلوب من إقصاء مانشستر سيتي من ربع نهائي النسخة قبل الماضية بدوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه في مجموع المباراتين 5-1.

وشهد الموسم الماضي صراعا شديدا بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حسمه الأخير بـ98 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول.

"العين الرياضية" تلقي الضوء خلال الفيديوجراف التالي على تاريخ صراعات جوارديولا وكلوب قبل المواجهة المرتقبة على ملعب أنفيلد.