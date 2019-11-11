شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق شبكة الإمارات للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صباح اليوم شبكة الإمارات للذكاء الاصطناعي والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، يتحدث عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عن الشبكة.

وقال عمر بن سلطان، وفقاً لجريدة «البيان»، إن تسارع موجة التكنولوجيا الحديثة المتأثرة بمخرجات الثورة الصناعية الرابعة، يتطلب تكثيف التعاون والشراكات العالمية بين القطاعين الحكومي والخاص والمبتكرين ورواد الأعمال والمهتمين، لتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي، وتطوير صيغة شاملة لأطر تصميم منظومة متكاملة للقطاعات التكنولوجية.

ماهو دور شبكة الذكاء الاصطناعي؟:

- تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كي تكون وجهة عالمية ومفضلة للخبراء والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وجمع أفضل العقول والمواهب في القطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة واحدة.

- تهدف إلى جمع الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية والناشئة والمراكز العلمية والبحثية والمؤسسات الأكاديمية وحاضنات ومسرعات الأعمال لبحث وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديد أبرز التحديات الحالية والمقبلة في دولة الإمارات والعالم.

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- ستسهم في دعم الجهود لتحقيق محاور وأهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

- ستعمل على جعل دولة الإمارات من أكثر دول العالم استعداداً للمتغيرات التكنولوجية، وتوفير بنية تحتية مستقبلية تتبنى الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الأعمال والخدمات الحكومية الأكثر ارتباطاً بالحياة.

- ستوفر الشبكة منصة لاستعراض أفضل الحلول المقترحة بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص.

- تعمل على رفع المقترحات والتوصيات إلى الإدارات والجهات المعنية بمجال تخطيط الاستراتيجيات ورسم الخطط المستقبلية للبناء عليها في إطلاق مبادرات جديدة تسرع تبني الذكاء الاصطناعي.

- تتيح شبكة الإمارات للذكاء الاصطناعي لأعضائها فرصة المشاركة في العديد من الفعاليات والمؤتمرات على مستوى دولة الإمارات والعالم، بما في ذلك مؤتمر الذكاء الاصطناعي السنوي الذي ينظمه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي.

- تمكن الشبكة أعضاءها من الأفراد والجهات من الاستفادة من فرص العمل عن قرب مع صناع القرار.

- المساهمة في رفع التوصيات والتحديات لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي.