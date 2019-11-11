كيف يتطور سرطان الغدد الليمفاوية وما أبرز أعراضه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الغدد الليمفاوية هو نوع من أنواع السرطانات، يبدأ عندما تخرج الخلايا عن السيطرة وتضرب الخلايا الطبيعية الأخرى حتى ينتشر السرطان، وفقاً لموقع "stanfordhealthcare".
سرطان الغدد
سرطان الغدد الليمفاوية يبدأ في الجهاز الليمفاوي، الذي يحتوي على الغدد الليمفاوية، الجهاز الليمفاوي هو جزء من الجهاز المناعي للجسم الذي يحميه من الالتهابات والأمراض.
وتحتوي العقد اللمفاوية على السائل الليمفاوي الذي يحمل خلايا الدم البيضاء عبر شبكة من الأنابيب الرقيقة التي تنتشر عبر الجسم.أعراض سرطان الغدد الليمفاوية
تشمل أعراض مرض سرطان الغدد الليمفاوية ما يلى:
سرطان الغدد الليمفاوية
-تضخم الغدد الليمفاوية التي تشعر كأنها نتوء صغير في كثير من الأحيان في رقبتك أو الإبطين أو الفخذ، وغالبا ما تكون غير مؤلمة.
-الشعور بالتعب.
-حكة في الجلد.
-فقدان الوزن.
-حمى وارتفاع درجة الحرارة.
-تعرق ليلي.
سرطان الغدد الليمفاوية
أسباب سرطان الغدد الليمفاوية غير معروفة، عامل الخطر هو أي شيء يزيد من فرصة إصابتك بالمرض، وتشمل عوامل الخطر في سرطان الغدد الليمفاوية:
-ضعف جهازالمناعة بسبب حالة أو مرض آخرأو بسبب العلاجات التي تثبط الجهاز المناعي.
-العلاج الإشعاعي السابق.
-سرطان الغدد الليمفاوية السابق.
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