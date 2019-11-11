شكرا لقرائتكم خبر عن "ألفا" موجات الإبداع داخل مخك .. نقصها يعرضك لهذه المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العقل هوأكثرالأعضاء الذي يشهد الكثيرمن النشاط الكهربائي في الدماغ، وهذا يرجع إلى حقيقة أن الخلايا الموجودة به، والتي تسمى الخلايا العصبية، تستخدم الكهرباء للتواصل مع بعضها البعض، هناك خمسة أنواع أساسية من موجات الدماغ التي تتراوح بين بطيئة للغاية وسريعة للغاية، تقع موجات ألفا في منتصف سلسلة الأمواج.

ووفقا لموقع " healthline" تقع موجات ألفا في منتصف سلسلة الأمواج التى ينتجها العقل عند الاستيقاظ فى الصباح وتساعد العقل على الاستجابة لأنشطة مثل التأمل والراحة التي يمكن أن تقلل من مستويات التوتر وتساعدك على الشعور بالهدوء، زيادة موجات ألفا قد تزيد أيضًا من مستويات الابداع

ما هي موجات الدماغ ألفا؟

عندما تستيقظ للمرة الأولى في الصباح في هذه المرحلة قد يتم استرخاء عقلك، بينما تقوم بتسخين عضلاتك للنهوض وبدء نشاطاتك اليومية فإن عقلك ينتج موجات ألفا، قد تكون قادرًا أيضًا على زيادة إنتاج عقلك من موجات ألفا عندما تتوقف عن التركيزعلى مهمة ما أو تركز عليها ، وتحاول ببساطة الاسترخاء والراحة.

كيف تختلف موجات ألفا عن موجات الدماغ الأخرى؟

موجات الدماغ ألفا ليست سوى نوع واحد من موجات الدماغ هناك بالفعل خمسة أنواع شائعة من هذه الموجات ، تقاس أمواج الدماغ حسب التردد، وهي دورات في الثانية، أوهيرتز (هرتز)، وتتراوح من بطيئة جدا إلى سريعة جدا. تتوافق موجات ألفا في منتصف الطيف، بين موجات ثيتا وموجات بيتا.

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أنواع موجات الدماغ من الأبطأ إلى الأسرع: دلتاعندما تكون عميقًا في حالة من النوم بلا أحلام، فإن عقلك ينتج موجات دلتا، والتي هي أبطأ نوع وتقاس ما بين 0.5 و 4 هرتزثيتا

عندما تكون مستريحًا للغاية، قد ينتج عن عقلك مزيد من موجات ثيتا تبلغ موجات ثيتا بين 4 و 8 هرتز.

ألفا

تقع موجات ألفا في منتصف طيف موجة الدماغ.

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ينتج عقلك هذه الموجات عندما لا تركز بشدة على أي شيء على وجه الخصوص مهما كنت تفعل ، فمن المحتمل أن تشعر بالهدوء والاسترخاء نسبيًا هذه الموجات قياس ما بين 8 و 12 هرتز.

بيتا

مع هذه الأنواع من موجات الدماغ، تكون مستيقظًا ومتيقظًا ومركّزًا على نطاق واسع اثناء القيام بالنشاطات اليومية اليومية واتخاذ القرارات فينتج العقل موجات بيتا عالية السرعة، والتي يتراوح قياسها بين 12 و 35 هرتز.

جاما

ينتج عقلك أسرع موجات الدماغ، وهي موجات جاما، عندما تشارك بنشاط في معالجة المعلومات والتعلم وحين التركيز فى حل المشاكل ، وهذه الموجات الدماغية، التي تميل إلى قياس ما يزيد عن 35 هرتز.

كيف يتم قياس موجات المخ؟

لا يمكننا رؤية موجات الدماغ، لكن يمكننا قياسها. يمكن للاختبار المسمى EEG تحديد وقياس النشاط الكهربائي في الدماغ.

مع EEG ، سيقوم فني بوضع سلسلة من الأقراص المعدنية الصغيرة تسمى الأقطاب الكهربائية في جميع أنحاء فروة الرأس تنقل الأقراص النشاط الكهربائي لخلاياك العصبية من خلال الأسلاك إلى جهاز، الذي يسجل ويطبع الأنماط على شاشة أو ورقة.

تستخدم هذا النوع من الأشعة التشخيصية لمعرفة ما إذا كان هناك أي أنماط غير عادية في موجات الدماغ، أو مشاكل قد توحى بأن الشخص مريض بالصرع أوأي نوع آخرمن اضطرابات الدماغ.

ما هي فوائد موجات ألفا؟

عندما ينتج عقلك هذه الموجات ، فإنه يستجيب لأنشطة مثل التأمل والراحة التي يمكن أن تقلل من مستويات التوتر وتساعدك على الشعور بالهدوء، زيادة موجات ألفا قد تزيد أيضًا من مستويات الإبداع، وتشير الأبحاث إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قد يكون لديهم خلل في موجات ألفا.