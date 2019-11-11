شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لوقف الإفراط فى وصف المضادات الحيوية بسبب التأثير على سلامة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقريرحديث صادرعن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بأن وصف المضادات الحيوية المفرط وغير الملائم يؤثرعلى سلامة المرضى فى المستشفيات.

ووفقًا لدراسة أجرتها المنظمة، حسبما ذكرموقع (لوكال) الإخبارى الأوروبي، أعطى الأطباء الإيطاليون ثانى أعلى عدد من وصفات المضادات الحيوية.

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وجاء فى التقرير أنه فى عام 2017 ، بلغ الحجم الإجمالى للمضادات الحيوية الموصوفة فى الرعاية الأولية 28 جرعة يومية محددة لكل ألف مريض، مقارنة بمتوسط 18 فى جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

ووجد التقرير أن اليونان هى الدولة الوحيدة التى تصف المزيد من المضادات الحيوية، أما البلد الذى يصف أقل عدد من المضادات الحيوية فهو استونيا تليها السويد والنمسا.

ودعت المنظمة فى تقريرها، إلى ضرورة الحاجة إلى تنفيذ سياسات لمكافحة انتشار مقاومة مضادات الميكروبات.