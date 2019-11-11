شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتحكم هرمون الإجهاد فى الساعة البيولوجية لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توصل باحثون أمريكيون إلى أن هرمون "الإجهاد"، وليست الخلايا العصبية، هو من يدير إيقاع الساعة البيولوجية الثابت المتحكم فى كل شىء من احتياجات النوم إلى درجة حرارة الجسم.

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وأشارت الأبحاث الحديثة إلى تحكم هذا الهرمون الهام فى الساعة البيولوجية من خلال الجينات الوراثية المميزة جدا، والمعروفة باسم "جينات الساعة "، وتنشط هذه الجينات بشكل خاص فى منطقة ما يسمى " نواة " فوق الحواس من منطقة الدماغ، ومع ذلك فإن هذه المناطق فى الدماغ لا ترتبط إرتباطا مباشرا بالخلايا العصبية، مما آثارفضول الباحثين فى جامعة "كوبنهاجن" فى الدنمارك.