صحة ورشاقة

كيف يتحكم هرمون الإجهاد فى الساعة البيولوجية لجسمك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتحكم هرمون الإجهاد فى الساعة البيولوجية لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

توصل باحثون أمريكيون إلى أن هرمون "الإجهاد"، وليست الخلايا العصبية، هو من يدير إيقاع الساعة البيولوجية الثابت المتحكم فى كل شىء من احتياجات النوم إلى درجة حرارة الجسم.

Advertisements

وأشارت الأبحاث الحديثة إلى تحكم هذا الهرمون الهام فى الساعة البيولوجية من خلال الجينات الوراثية المميزة جدا، والمعروفة باسم "جينات الساعة "، وتنشط هذه الجينات بشكل خاص فى منطقة ما يسمى " نواة " فوق الحواس من منطقة الدماغ، ومع ذلك فإن هذه المناطق فى الدماغ لا ترتبط إرتباطا مباشرا بالخلايا العصبية، مما آثارفضول الباحثين فى جامعة "كوبنهاجن" فى الدنمارك.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف يتحكم هرمون الإجهاد فى الساعة البيولوجية لجسمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا