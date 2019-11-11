شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجعلين زوجك سعيداًَ؟ والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019

تتطلب العلاقة الزوجية بعض اللمسات الرومانسية التى لا تحتاج أن تكون خارجة عن المالوف أو مبالغ فيها. لمسة رومانسية بسيطة تكون مميزة. اليك بعض الأفكار لجعله سعيدا.



١-الدلال والدلع :

لا تصلي الى حد الميوعة فالميوعة مكروهة جدا ولكن الدلال والدلع يحبه آدم جدا، فبعض الدلال والدلع يكون مثل البهارات في الطبخة يعطيها نكهة، تخيلي ان يأتي من العمل وتقومي باحتضانه مع بعض كلمات تعبر عن الاشتياق سيختلف الامر كثيرا في العلاقة بينكما .

2-اشترى له هدية لطيفة:

ليس من الضروري أن تكون باهظة الثمن. فاجئيه سيكون سعيدا للغاية عندما يرى أنك فكرتي بذلك .

3-خططى لشيء لطيف:

خططى لمهرب لكليكما يجب أن يكون قصيرا ولطيفا كنزهة قصيرة مع بعض الوجبات الخفيفة كمكافأة له منك، وللترويح عن أيام من العمل الشاق.

4-اكتبى له خطابا:

Advertisements

اتركى لرجلك خطاب رومانسى فى مكان يراه، يمكنك وضعه فى مكتبه أو على المنضدة أو بجانب السرير. اعتمادا على معرفتك له اجعلي الخطاب قصيرا أو اجعليه طويلا وملىء بالعاطفة.ستكون هذه مفاجأة جميلة ليستيقظ ويبدأ به يومه.

5-قومى بعمل شئ مختلف:

خططى لشيء جديد ومختلف عادة لا تفعليه. اشترى تذاكر لحديقة الحيوان وفاجئيه بها! ان لم يكن مهتما بهذا حاولى ايجاد شئ سينال اعجابه. قد تكون تذاكر لمباراة كرة قدم أو مسرح أو سينما ! هناك العديد من الاختيارات.

6-ادعميه:

لا شئ يظهر اهتمامك أكثر من دعمك . اجعليه يعلم كم انتى فخورة به وأنكِ مساندة لقرارته واختياراته. جزء من العلاقة هو الاستقلال بينما لاتزالون تتشاركون الحياة سويا تأكدى أنه يعلم كم انتى فخورة به.

7-اتركي له بعض المساحة الشخصية:

بينما كل الأشياء الصغيرة التى تفعليها من أجله بالعالم، وما فيه مساحة صغيرة جيدة لكليكما. من المهم أن تكونى مستقلة وتعتمدي على نفسك فى الكثير من الأشياء، وهو كذلك يخصص وقتا لعمله وأصدقائه وعائلته واستفيدي من ذلك الوقت لنفسك وقومى بعمل أشياء تجعلك سعيدة أيضا. هذا محوري في المحافظة على صحة علاقتكما. وفي النهاية ابقي في ذهنك أن كل رجل مختلف وانتِ أفضل من يعرف مدخل سعادته.

8- الطهو والتنظيف:

الخطوة الأولى والأساسية تشمل التنظيف والطبخ التقليدى. بينما يكون زوجك فى العمل اجعلى المنزل نظيفا، اطهي وجبته المفضلة وفاجئيه عند عودته. ويمكنك أيضا تعتيم الاضواء وتشغيل الموسيقى واشعال بعض الشموع. لا يمكن للرجال مقاومة العودة إلى المنزل النظيف مع وجبة شهية.

9- ملابس نوم خاصة جديدة :

اجعلي لنفسك يوم محدد شهريا بشراء ملابس جديدة تبهري بها زوجك ، سيكسر هذا الشئ الروتين ، بينكما ويجعل الامر في كل مرة جديد بشكل مختلف يراكي زوجك .