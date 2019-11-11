شامبو للاطفال مضر بالصحة.. لهذا السبب!

الإثنين 11 نوفمبر 2019

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وجود مواد خطيرة ضارة بالصحة، في أكثر من نصف أنواع الشامبو الخاص بالأطفال، في تحذير جديد بشأن سلامة منتجات الرعاية بالأطفال.



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ونقلت الصحيفة عن مسح أجرته مؤسسة طبية مخبرية، نتائج أكدت وجود آثار لمواد كيماوية، قد تسبب السرطان في منتجات شركات مرموقة تعنى بالطفل، من بينها مادتا الفورمالهيد والديوكسين اللتان قد تسببان السرطان ونوعا من الحساسية لا يمكن السيطرة عليه.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركات تنتج مستحضرات العناية بالأطفال، إزالة الكثير من المواد الكيماوية من منتجاتها كالشامبو الذي لا يسبب الدموع، والصابون، وحتى أنواع من العطور التي تستخدم للاهتمام ببشرة الطفل الصغير وغالبا يستخدمها الكبار أيضا.