إنفوجراف.. السكري يهدد 800 مليون شخص بحلول 2037

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت التوعية بمرض السكري أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى، وذلك للحد منه ومن الأضرار الناتجة عنه ومساندة ودعم المرضى، وتأكيد توفير الرعاية الطبية المناسبة لمرضى السكري.

ويعرف مرض السكري بعدم قدرة الجسم وفشله باستخدام سكر الجلوكوز على نحو طبيعي، ويعد سكر الجلوكوز مهماً جداً لعمل خلايا الجسم، فهو مصدر الطاقة للجسم والدماغ وبدونه لا يتمكن الجسم من أداء مهامه كما ينبغي.

ويحيي العالم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام اليوم العالمي للسكري، لإحياء ذكرى ميلاد الدكتور فريدريك بانتينج، الذي شارك في اكتشاف الأنسولين في عام 1921، لضمان بقاء مرضى السكري أحياء.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز الحقائق والأرقام عن مرض السكري والمصابين به..



