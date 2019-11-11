فقدان الوزن ليلا.. 4 فوائد للنوم الجيد

النوم الجيد يساعد على فقدان الوزن الزائد، إذ يحرق جسم الإنسان الدهون بصورة أكبر عندما يكون نائماً عكس ما يحدث طوال اليوم، فالجسم يُبطئ حرق السعرات الحرارية في حالة اليقظة بهدف الحفاظ على الطاقة لديه.

وأشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى عدد من الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الوزن الزائد حال النوم بشكل جيد في الليل.

فوائد النوم الجيد:

1- ثبات الاتزان الهرموني

يؤثر مقدار النوم على إنتاج الجسم لهرمون اللبتين، إذ يتم إفرازه من الخلايا الدهنية لتنظيم الشهية، ويترتب على قلة النوم زيادة الشهية، حتى إن الشخص يشعر بالجوع مباشرة بعد تناول وجبة دسمة.

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كما يضمن النوم بشكل كافٍ بقاء الهرمونات في حالة توازن في الجسم، وبالتالي منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

2- عدم تخزين الدهون في البطن

يرتبط الحرمان من النوم بزيادة هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن التوتر والعصبية، وأثبتت دراسة لمجلة "أبحاث الدهون" ثمة علاقة بين النوم السيئ وتراكم الدهون في منطقة البطن.

3- المحافظة على الأمعاء

تعتبر الأمعاء هي المركز المسؤول عن العديد من الهرمونات المعززة للشعور بالشبع أو الجوع، ويترتب على زيادة نوع معين من البكتيريا قلة إفراز هرمون الشبع، وهو ما يجعل من الصعب الالتزام بأي نظام غذائي.

ويؤثر النوم والأمعاء كل منهما على الآخر، كما أن النوم قد يؤثر بالسلب على الجراثيم المعوية.

4- قوة الإرادة

يؤثر النوم بشكل كبير على الحالة النفسية، إذ أثبتت دراسة لمجلة النوم "سليب" وجود علاقة واضحة بين قلة النوم ونقص الدافع، وكلما شعر المرء بقوته كان أكثر تمسكاً بالقواعد، خاصة الموضوعة له ضمن نظامه الغذائي.