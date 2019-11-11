إصابة البالغين بجدري الماء خطر على الأطفال

قال معهد صحي ألماني إن إصابة البالغين بجدري الماء، أحد الأمراض المعدية للغاية، تُشكل خطورة كبيرة على الأطفال.

وأوضح معهد الجودة في الرعاية الصحية الألماني أن أعراض هذا المرض تظهر على شكل حمى وطفح جلدي يتم الشفاء منها بعد أسبوعين في حالة الأطفال، على عكس حالة البالغين، التي قد تستمر لوقت أطول وبتأثير أكبر مع زيادة خطر حدوث مضاعفات.

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وأضاف أن كل من أصيب بجدري الماء في مرحلة الطفولة يكون محصناً ضده بجهاز المناعة، لذلك توصي اللجنة الألمانية الدائمة للتطعيمات بتطعيم كل من لم يصب بهذا المرض في صغره، ولجميع الأشخاص المصابين ببعض الأمراض مثل التهاب الجلد التأتبي.

وذكرت أن من الأمور المهمة أيضاً تطعيم النساء اللائي يرغبن في إنجاب أطفال؛ إذ يمكن أن تؤدي الإصابة بجدري الماء في الأشهر الستة الأولى من الحمل إلى حدوث تشوهات خلقية خطيرة للجنين، كما أن العدوى المحيطة بالولادة قد تهدد حياة الطفل، وإذا كانت المرأة حامل بالفعل، فلا يمكن تحصينها ضد جدري الماء.

ونصحت اللجنة الألمانية بالتطعيم لكل من اتصل بأشخاص يعانون من الإصابة بجدري الماء في غضون 5 أيام، موضحة أن الحوامل اللائي لم يأخذن التطعيم يمكن أن يتم تطعيمهن بالأجسام المضادة، فيما يعرف بـ"التحصين السلبي".

وتندر الإصابة بجدري الماء لكل من تم تطعيمه ضد المرض، ومع هذا فإن المرض يصبح أكثر اعتدالاً ويقل احتمال حدوث المضاعفات.