أسوأ تفش للحصبة في أمريكا.. 1250 إصابة حتى أكتوبر

أعلنت السلطات الأمريكية، الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض الحصبة مطلع هذا الأسبوع؛ إذ تشهد الولايات المتحدة أسوأ تفش للمرض المعدي، والقاتل أحيانا، فيما يقرب من 3 عقود.

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ووفقا لإدارة الصحة في جورجيا، تأكدت الإصابة بالحصبة لأحد السكان في جنوب شرق الولاية، السبت، ولم يسبق له تلقي التطعيم من المرض.



وبدأ التفشي الأخير للحصبة في نيويورك أكتوبر/تشرين الأول 2018، وارتبط بشكل عام برفض آباء تطعيم أطفالهم بما يهدد إنهاء وضع الولايات المتحدة كدولة خالية من المرض.

وسجلت الولايات المتحدة حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 1250 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية العام في 31 ولاية.