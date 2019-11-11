أسوأ تفش للحصبة في أمريكا.. 1250 إصابة حتى أكتوبر

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رويترزالإثنين 2019/11/11 12:29 م بتوقيت أبوظبي
الإصابة الجديدة لأحد السكان في جنوب شرق جورجيا - أرشيفية
أعلنت السلطات الأمريكية، الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض الحصبة مطلع هذا الأسبوع؛ إذ تشهد الولايات المتحدة أسوأ تفش للمرض المعدي، والقاتل أحيانا، فيما يقرب من 3 عقود.
ووفقا لإدارة الصحة في جورجيا، تأكدت الإصابة بالحصبة لأحد السكان في جنوب شرق الولاية، السبت، ولم يسبق له تلقي التطعيم من المرض.
وبدأ التفشي الأخير للحصبة في نيويورك أكتوبر/تشرين الأول 2018، وارتبط بشكل عام برفض آباء تطعيم أطفالهم بما يهدد إنهاء وضع الولايات المتحدة كدولة خالية من المرض.
وسجلت الولايات المتحدة حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 1250 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية العام في 31 ولاية.
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