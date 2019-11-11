شكرا لقرائتكم خبر عن هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توصل باحثون أمريكيون إلى أن هرمون «الإجهاد»، وليست الخلايا العصبية، هو من يدير إيقاع الساعة البيولوجية الثابت المتحكم في كل شىء من احتياجات النوم إلى درجة حرارة الجسم.

وأشارت الأبحاث الحديثة إلى تحكم هذا الهرمون الهام في ساعتنا البيولوجية من خلال الجينات الوراثية المميزة جدا، والمعروفة باسم «جينات الساعة»، وتنشط هذه الجينات بشكل خاص في منطقة ما يسمى «نواة» فوق الحواس من منطقة الدماغ، ومع ذلك فإن هذه المناطق في الدماغ لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالخلايا العصبية، مما أثار فضول الباحثين في جامعة «كوبنهاجن» في الدنمارك.

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