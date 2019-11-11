العادات الصحية لوقاية أسرتك من الإصابة بفيروس الإنفلونزا

ترتفع الإصابات بالأنفلونزا الموسمية عند تغيير الفصول، والأنفلونزا الموسمية تتشابه أعراضها مع نزلات البرد مثل: سيلان الأنف، تعب وإرهاق، صداع، ارتفاع في درجة حرارة الجسم و ألم في العضلات، ولكن قد تستمر الأعراض لفترة أطول مقارنة بأعراض نزلات البرد.

ولأننا في فترة تغيير الفصول، إليكِ العادات الصحية التي تساعدك على وقاية أفراد أسرتك من الإصابة بفيروس الأنفلونزا:

1- لقاح الأنفلونزا

يسهم لقاح الأنفلونزا في الحد كثيراً من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، أو على الأقل يجعل الأعراض أقل حدة، ويُعد من الوسائل الوقائية الفعّالة، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض، الحصول على لقاح الأنفلونزا، ولكن من المستحسن أن يتجنّبها فقط أولئك الذين تعرّضوا لردة فعل سيئة بعد الحصول على اللقاح السابق.

2- غسل اليدين

شجّعي أفراد أسرتك على غسل اليدين بالصابون والماء بانتظام للمساعدة على تقليل العدوى بنزلات البرد والأنفلونزا، خاصة بعد مقابلة أشخاص آخرين، كما يجب تجنّب مشاركة زجاجات المياه وأدوات الطعام حيث إنها وسيلة سريعة لنقل العدوى.

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3- روتين الحياة الصحي

يشمل روتين الحياة الصحي ثلاثة محاور رئيسة، هي التغذية الصحية المتوازنة، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على نوم جيد.

ويُعد اتباع نمط حياة صحي مهماً للغاية في تعزيز عمل الجهاز المناعي في الجسم، وبالتالي يكون الجسم أقل عرضة للإصابة بالأمراض وأكثر قابلية للتعافي بسرعة.

4- الراحة في المنزل عند الإصابة بالأنفلونزا

إن حدث وأصيب أحد أفراد أسرتك بالأنفلونزا، فإن الراحة في المنزل وشرب السوائل الدافئة، هي أسرع طرق للتعافي، كما أنها تحدّ من انتشار العدوى.

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