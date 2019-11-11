علماء يكشفون فوائد مذهلة لنوع من الفطر يعزز جهاز المناعة لدى البشر

اختبر علماء في جامعة غريفيث بكوينزلاند، شرق أستراليا، أنواعا من الفطر، والتي تحتوي على مستويات عالية من البيتا غلوكان، وهي من الكربوهيدرات الموجودة في جدران خلايا الفطريات وأطعمة أخرى مثل الشوفان.

وأجروا دراسة عليها، واكتشفوا أن مزيجًا خاصًا من 3 أنواع من الفطر، وهي الشيتاكي والريشي والمايتاكي، والتي تباع في الأسواق، يمكن أن يعزز استجابة خلايا الدم البيضاء.

ويقول العلماء الأستراليون إن الجسم يتعامل مع البيتا غلوكان وكأنها شيء غريب عنه، عند تناولها، وهذا ما يحفز على الدفاع المتزايد ضد مسببات الأمراض، وبالتالي يعزز جهاز المناعة لدى البشر.

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كذلك، فقد أظهرت الدراسات أن البيتا غلوكان يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وهذه الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS One، قامت بخلط أنواع الفطر الثلاثة معا واختبارها على خلايا الدم البشرية في المختبر.

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