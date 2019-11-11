فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب السحايا الجرثومى خطير جدا وقد يكون قاتلاً، الموت يمكن أن يحدث فى أقل من بضع ساعات، معظم الناس يتعافون من التهاب السحايا ومع ذلك ، فإن الإعاقات الدائمة مثل تلف الدماغ ، وفقدان السمع، وصعوبات التعلم يمكن أن تنجم عن العدوى وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC. وخلال الفيديو جراف التالى تعرف على عوامل خطر الإصابة بالالتهاب السحائى الجرثومى وهى: وخلال الفيديو جراف التالى تعرف على عوامل خطر الإصابة بالالتهاب السحائى الجرثومى وهى: . الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا الجرثومى . بعض الحالات الطبية تزيد من خطر الإصابة بالمرض . السفر للخارج يزيد من خطر الإصابة بمرض المكورات السحائية - انتقال الجراثيم التى تسبب التهاب السحايا الجرثومى من خلال الطعام . الاختلاط مع أشخاص حاملين للمرض Advertisements . أعراض التهاب السحايا ظهور مفاجئ للحمى وصداع الرأس وتصلب الرقبة للوقاية من الإصابة بالالتهاب السحائى عليك الاهتمام بالتالى للوقاية من الإصابة بالالتهاب السحائى عليك الاهتمام بالتالى 1- الاهتمام بالنظافة الشخصية 2- غسيل اليدين دائما تجنبا لانتشار الجراثيم 3- تناول الأطعمة الصحية كالخضروات والفواكه لتقوية الجهاز المناعى 4- ممارسة الرياضة بشكل دائم 5- عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير 6- ضرورة أخذ التطعيمات المضادة للالتهاب السحائى

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