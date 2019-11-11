اتّبع هذه العادات يوميّاً لتخسر الوزن بسهولة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

اذا اتّبعت هذه النّصائح كلّ يوم فمن المؤكّد أنّك ستخسر الوزن بكلّ سهولة وستحافظ على صحّة جيّدة:



تناول الخضار أو السّلطة مع كلّ وجبة غداء وعشاء لتحصل على المواد الغذائيّة الأساسيّة وتشعر بالشّبع بسرعة أكبر.

تجنّب الطّعام المقليّ واستبدله بالطّعام المشويّ أو المسلوق. سيقلّل ذلك من عدد السّعرات الحراريّة التّي تتناولها ويحميك من أمراض كثيرة كالكولسترول.

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توقّف عن شرب المشروبات الغازيّة نهائيّاً لأنّها تحتوي على كمّيات هائلة من السّكر والمواد الكيميائيّة المضرّة. وسيساعدك ذلك على خسارة الوزن بسرعة، بخاصةٍ اذا كانت هذه المشروبات جزءًا من حميتك الغذائيّة.

لا تمنع نفسك عن تناول الوجبة التي ترغب بها فكما يقال "الممنوع مرغوب". تناول كلّ ما تريد ولكن بكمّيات معتدلة.

اذا كنت ستمضي يوماً مميّزاً وترغب بتناول الأطعمة غير الصّحيّة (مثلاً الوجبات السّريعة والمقالي) قلّل كمّيات الطّعام التّي تأكلها قبل ذلك اليوم وبعده وأكثر من تناول الخضار.