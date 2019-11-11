- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اتّبع هذه العادات يوميّاً لتخسر الوزن بسهولة والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
اذا اتّبعت هذه النّصائح كلّ يوم فمن المؤكّد أنّك ستخسر الوزن بكلّ سهولة وستحافظ على صحّة جيّدة:
تناول الخضار أو السّلطة مع كلّ وجبة غداء وعشاء لتحصل على المواد الغذائيّة الأساسيّة وتشعر بالشّبع بسرعة أكبر.
تجنّب الطّعام المقليّ واستبدله بالطّعام المشويّ أو المسلوق. سيقلّل ذلك من عدد السّعرات الحراريّة التّي تتناولها ويحميك من أمراض كثيرة كالكولسترول.
توقّف عن شرب المشروبات الغازيّة نهائيّاً لأنّها تحتوي على كمّيات هائلة من السّكر والمواد الكيميائيّة المضرّة. وسيساعدك ذلك على خسارة الوزن بسرعة، بخاصةٍ اذا كانت هذه المشروبات جزءًا من حميتك الغذائيّة.
لا تمنع نفسك عن تناول الوجبة التي ترغب بها فكما يقال "الممنوع مرغوب". تناول كلّ ما تريد ولكن بكمّيات معتدلة.
اذا كنت ستمضي يوماً مميّزاً وترغب بتناول الأطعمة غير الصّحيّة (مثلاً الوجبات السّريعة والمقالي) قلّل كمّيات الطّعام التّي تأكلها قبل ذلك اليوم وبعده وأكثر من تناول الخضار.
كانت هذه تفاصيل خبر اتّبع هذه العادات يوميّاً لتخسر الوزن بسهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.