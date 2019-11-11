ما هي فوائد الفشار للجسم؟

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الفشار من أحب التسالي التي يفضلها رواد السينما أو الحدائق وحتى الأطفال في مدن الملاهي وهناك من يفضلون تنوال الفشار كنوع من الوجبات الخفيفة ولكن هل تعرف أن الفشار ليس كأي من الوجبات الخفيفة الأخرى فهو يملك الكثير من فوائد الفشار للجسم والتي سنعرضها اليوم في مقال على ثقف نفسك



1. الفشار أحد أنواع الحبوب الكاملة:

يحتوي الفشار على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة مثل مضادات الأكسدة المكونة من حمض الفوليك والتي تساعد الجسم على إمتصاص المواد الغذائية بشكل أفضل. وبما أن الفشار من الحبوب الكاملة فهو يحتوي أيضًا على بعض الزيوت الصحية وفيتامين E وفيتامين B وبعض المعادن

2. الألياف:

يحتوي الفشار على الكثير من الألياف الغذائية الصحية والتي يحتاجها الجسم فكوب واحد من الفشار يحتوي على 1.3 جرام من الألياف. هناك كمية محددة من الألياف يجب أن يملكها الجسم يوميًا فالنساء يحتجن إلى 25 جرام من الألياف يوميًا بينما الرجال يحتاجون غلى 38 جرام وأعتقد أن الفشار يؤمن جزء من إحتياجنا. فتناول كمية مناسبة من الألياف الصحية يقلل من الإصبة بأمراض القب والشرايين كما يقلل نسبة الكولسترول في الدم ويقلل من الإصابة بمرض السكري لأنها تساعد على تنظيم السكر في الدم

3. البوليفينول:

البوليفينول أحد مضادات الأكسدة. وقد إكتشفت الدراسات أن الفشار يحتوي على البوليفينول بكمية أكبر من الخضر والفاكهة والبوليفينول ضروري للجسم حيث أنه يقي من العديد من الأمراض مثل هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الأعصاب والسكري

4. يساعد في إنقاص الوزن:

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إذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن يمكنك إستخدام الفشار كوجبة خفيفة داخل نظامك اليومي فطريقة إعداد الفشار بالهواء بدون الزبدة يعطيك فشار بدون سعرات حرارية مما يمكنك تناوله بكمية تسمح لك بالإحساس بالشبع لفترات طويلة

5. وجبة خفيفة صحية:

إذا شعرت بالجوع بين الوجبات يعد الفشار المعد على البخار من أفضل الوجبات الخفيفة التي تستطيع تناولها وهي صحية تمامًا وتعطيك إحساس سريع بالشبع

6. الوقاية من أمراض العصر:

بينت الدراسات أن الفشار يقي من السرطان والزهايمر وأمراض المفاصل والسمنة والصدفية وسرطان الجلد

7. الإبتعاد عن الفشار المعد في الميكروويف:

بعض الطرق التجارية الحديثة تشجع على وضع كيس من الذرة من منتجات الشركات في الميكروويف لينتج فشار لامع جذاب مع بعض المكسبات الطعم الصناعية بحيث تكون لذيذة وسريعة التحضير ولكن لسوء الحظ هذا الفشار على غير الفشار العادي ملئ بالمواد السامة والسعرات الحرارية التي قد تحول الفشار من وجبة خفيفة صحية إلى وجبة ضارة بالجسم لذلك يجب أن تتجنب الفشار المعد داخل الميكروويف

8. مفيد لمرضى السكري:

هناك ما يسمى مؤشر نسبة السكر في الدم GI هو مؤشر يعبر عن مدى تأثير الطعام الذي نتناوله على نسبة السكر في الدم وكلما قل هذا GI كلما كان الطعام صحيًا بشكل أكبر. مؤشر نسبة السكر في الفشار 55 مما وهذا رقم صغير بالنسبة لمأكولات أخرى مما يعني أن الفشار لا يسبب الكثير من الصدمات لمعدل السكر في الدم كما أن يساعد على التحكم في نسبة السكر ولا يسبب الكثير من الإجهاد للبنكرياس مما يقلل من إحتمالات الإصابة بمرض السكري