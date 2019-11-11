الإثنين 11 نوفمبر 2019

تخلصوا من دهون البطن بهذا الأمر

تحاول معظم النساء إتباع كافة الطرق الممكنة لخسارة الوزن من أجل تحقيق حلم الرشاقة والحفاظ على إطلالتهن، فإذا كنت تبحثين عن أسهل طريقة لتنحيف البطن وفقدان الكيلوجرامات الزائدة اتبعي وصفات زيت النعناع.



ويساعد زيت النعناع في تسهيل عملية الهضم وطرد الغازات، كما إنه وسيلة جيدة للتنحيف، من خلال تدليك البطن بقطرات منه مرة واحدة يوميا.

- خلطة زيت النعناع والفازلين: قومي بمزج ملعقة كبيرة من زيت النعناع مع الفازلين، وضعي القليل من الخليط على المنطقة المراد إنقاص الوزن منها، ومن ثم لفها بالمشد أو قطعة نايلون.

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استمري في تطبيق هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع وستلاحظين النتيجة المطلوبة.

- خلطة زيت النعناع مع زيت البابونج: اخلطي كمية متساوية من زيت النعناع وزيت البابونج، وادهني بها المنطقة التي تريدين تنحيفها لمدة شهر ونصف لتحصلي على ما تطمحين إليه.

- خلطة زيت النعناع مع الليمون: ضعي ملعقة كبيرة من الليمون مع ملعقة كبيرة من زيت النعناع في ماء دافيء واشربي كوبين منه يوميا، الأول قبل الفطور على الريق، والآخر قبل النوم.

- خلطة زيت النعناع مع الخيار والليمون: امزجي ثمرة من الخيار مع ربع كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت النعناع ونصف كوب من الماء، واشربي المزيج يوميا عند الصباح