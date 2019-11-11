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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو وقت السعادة خلال اليوم؟ والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
تمكن العلماء من تحديد الوقت الذي يشعر به الانسان انه اكثر سعادة خلال اليوم، بعد دراستهم لـ 500 ألف تسجيل في المدونات الصغيرة لسكان 84 دولة. اتضح من الدراسة ان اغلب الناس تتقاسم فرحتها مع المحيطين بهم في فترة الصباح.
وقد عزى العلماء السبب إلى ان الانسان بعد استراح ليلا واستعاد قوته، التي يصرفها خلال فترة النهار، لذلك لا يشعر الانسان بالسعادة بسبب الارهاق والتعب.
كما اشار العلماء الى ان الانسان يكون اكثر سعادة وبمزاج جيد، لأنه يستيقظ من نومه طوعا حسب ساعتهم البيولوجية، وليس بعد دقات المنبه التي تجبره على مغادرة الفراش.
وينصح الخبراء، بعدم التواصل مع المتشائمين وعمل فترات راحة قصيرة في اثناء ساعات العمل، من اجل المحافظة على مزاج جيد طوال النهار.
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