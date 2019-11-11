هل نقص السوائل يؤدي إلى ضعف التركيز؟

الإثنين 11 نوفمبر 2019

أوصت الطبيبة الألمانية أنيتا فال فاخندورف الموظفين بتناول كمية كافية من السوائل خلال فصل الصيف، موضحة أنه من المثالي تناول ما يتراوح من اثنين إلى ثلاثة لترات من السوائل يومياً.



وكي يكون الموظف على دراية بكمية السوائل التي يتناولها، توصي فاخندورف، عضو الرابطة الألمانية لأطباء المصانع والمؤسسات، الموظف بوضع زجاجة في الصباح على مكتبه وملؤها من مرة إلى مرتين، محذرة من أن نقص السوائل يؤدي إلى ضعف التركيز.

Advertisements

وأردفت فاخندورف أن الماء يعد المشروب المثالي، مشيرة إلى إمكانية إضفاء نكهة مميزة إلى مذاق الماء باستخدام شرائح الليمون أو أوراق النعناع مثلاً. كما تعد أنواع الشاي غير المحلاة من المشروبات المناسبة أيضاً.

وعلى العكس من ذلك، ينبغي الابتعاد عن العصائر، تجنباً لاكتساب الكثير من السعرات الحرارية.