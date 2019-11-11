خطوات للتخلص من إدمان القهوة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

يعاني كثير من الأشخاص من الإفراط في تناول القهوة، أو بمعنى آخر «إدمانها»وعدم إمكانية تركها، وهو ما يؤدي إلى أضرار جمة بالصحة مثل ارتفاع ضغط الدم والجلطات وأمراض القلب، وغيرها من الأمراض التي يسببها الإفراط في شرب القهوة والكافيين.



وقد ذكرت صحيفة «هافينغتون بوست» الأميركية أن هناك 5 طرق تساعد الأشخاص على التخلص من إدمان القهوة، وهذه الطرق هي:

– لا تحرم نفسك منها فجأة:

أوضح الموقع أن ترك القهوة فجأة لا ينجح مثل تركها تدريجيا، لذلك، فيمكن للأشخاص أن يقوموا في البداية بملء ثلاثة أرباع الفنجان بقهوة تحتوي على الكافيين، وربع الفنجان المتبقي بقهوة منزوعة الكافيين، وبالتدريج يمكن أن يزيد الشخص من القهوة منزوعة الكافيين في قهوته اليومية، إلى أن يتخلي عن الكافيين نهائيا وبشكل سهل وغير متعب.

– استبدل مشروبات أخرى بالقهوة:

Advertisements

يمكنك أن تستبدل بالقهوة أي مشروب يحتوي على نسبة أقل من الكافيين، كالشاي، ومع الوقت يمكن للشخص أن يستبدل هذه المشروبات تماما بالعصائر أو غيرها من المشروبات الصحية غير المضرة.

– حدد هدفك من ترك القهوة:

على غرار عادات أخرى يحاول الأشخاص التخلص منها، فان ترك القهوة قد يحتاج أيضا إلى أسباب مقنعة للقيام بذلك، فعليك تحديد هدفك من تركها، هل هذا لأسباب صحية، نظرا لأضرارها على صحتك؟ أم لأسباب مادية، في وسيلة لتوفير المال الذي تنفقه عليها؟ أم لأسباب أخرى؟

– أكثر من أنشطتك خلال اليوم:

حاول تشتيت تفكيرك في القهوة بممارسة الأنشطة خلال اليوم، فحاول ممارسة رياضة المشي، أو التنزه في أي مكان، أو ممارسة أي رياضة، أو الخروج مع أصدقائك، أو حتى أخذ قسط من القيلولة يوميا.

– تأكد أن الآثار الجانبية السلبية لترك الكافيين مؤقتة:

قد تزداد عصبيتك وتشعر ببعض الإرهاق والتعب في بداية تركك القهوة والكافيين، إلا أن هذه السلبيات تعتبر مؤقتة، وتستمر فقط لبضعة أيام، وبعدها ستكون أكثر نشاطا وهدوءا وصحة.