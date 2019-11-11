"تنسيقية المرأة الليبية" تعمل على آلية مشاركة سياسية للنساء وحضورهن في الحكومة

أكدت عائشة البرغثي، رئيسة تنسيقية تمكين المرأة الليبية، أن نشاط "التنسيقية" أحدث تغييرا جزئيا في وضع المرأة بليبيا، موضحة : "نواصل السعي لحصول المرأة الليبية على كل حقوقها، ونعمل على تحسين أوضاعها التي كانت سيئة للغاية، لكنها الآن تحصل على المزيد من الحقوق والاهتمام من قبل الجيش الليبي.

وثورة الكرامة أو عملية الكرامة هي عملية أطلقها الجيش الوطني الليبي في مايو/أيار 2014 بهدف تطهير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية، وامتدت لتشمل منطقة الهلال النفطي ثم مدينة درنة والجنوب الليبي، مؤكدة أن التنسيقية تكرس جهودها للاهتمام بأمهات وزوجات وبنات الشهداء والجرحى والمفقودين.

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وحول وضع المرأة في الدستور، قالت البرغثي إن التنسيقية استعانت بخبراء في علم النفس والاجتماع، ونشطاء وقانونيات وحقوقيات من أجل مناقشة بنود المرأة، بحضور أمهات الشهداء والأرامل.

وتابعت: "نسعى لوضع آلية لمشاركة المرأة سياسيا، وحضورها في الحكومة القادمة بنسبة لا تقل عن 30%"، موضحة أن المواد الدستورية السابقة لم تكن فاصلة بين الحاكم والمحكوم، لاسيما في بنود المرأة وحقوقها المشروعة.

وتري البرغثي أن المواد الدستورية تحتاج لتغيير، موضحة أن التنسيقية تقبل كافة المقترحات لتحسين أوضاع المرأة، وبشأن تفعيل دور المرأة المعاقة، قالت إن التنسيقية تركز في جهودها على دعم المرأة المعاقة في المشاركة السياسية، وترفض تماما إقصاءها من الحياة السياسية، مطالبة بتطوير مراكز الإعاقة.

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وتعتقد البرغثي أن تدشين حملات توعية وتثقيف حول حقوق المرأة، تساعد في تمكين المرأة الليبية، وتعزيز فرصها في تولي المناصب القيادية.

وتضع التنسيقية محاربة العنف ضد المرأة في قائمة أولوياتها، حيث أكدت البرغثي أنها تعمل بالتعاون مع الجيش الليبي، على محاربة كافة اشكال العنف ضد المرأة، وتوفير الحماية لعلاج ضحايا العنف الأسري.

كما أشارت إلى مقترحات التنسيقية التي تعمل حاليا على دعم المرأة نفسيا، ووضع خطط علاجية لأبناء الشهداء الذين شاهدوا مقتل أبائهم، والمتضررين نفسيا من فقدان أسرهم.

وكشفت البرغثي عن خطة التنسيقية في الأيام المقبلة، موضحة أن الخطة ستشمل دورات تدريبية تأهيلية للمرأة الليبية، آملةً في التعاون مع المجلس القومي للمرأة بمصر، نظرا لخبرته الكبيرة.

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