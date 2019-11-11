الروسية إيرينا شايك تؤكد أن جاذبية المرأة ليست مجرد أحمر شفاه

اعتبرت عارضة الأزياء الروسية البارزة، وصديقة لاعب الكرة المعروف كريستيانو رونالدو سابقا إيرينا شايك، أن الإثارة الجنسية ملكة تنبع من داخل المرأة ولا تكمن في أحمر شفاهها أو مظهرها.

وقالت إن النساء أصبحن يخشين الظهور بمظهر جذاب ومثير ومغر بعد الفضائح الجنسية للمخرج هارفي وينشتاين وحركة #MeToo.

ونقلت صحيفة "إلبايس" الإسبانية عن الفاتنة الروسية قولها: "موهبة الإثارة الجنسية ملكة تكمن داخل الشخص وفي شخصيته، ولا يمكن لأحد أن يأخذها أو ينتزعها منه".

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وعندما سئلت عما إذا كانت كلمة "sexy" قد عادت بعد فضائح هارفي وينشتاين الجنسية وحركة # MeToo، أجابت: "اليوم تخشى النساء تقريبا أن يفوح منهن الشعور بالجاذبية والإثارة والإغراء، ولكن الأمر أكثر تعقيدا من مجرد التقيد بالتمارين الرياضية أو وضع أحمر الشفاه، الأمر يتعلق بما يكمن في داخلك من إثارة وجاذبية وهذا ما لا يمكن لأحد أن يأخذه منك أو ينتزعه من داخلك".

وكشفت شايك أنها لم تكن تطمح في شبابها إلى أن تكون عارضة أزياء، لكنها كانت ترغب في أن تكون معلمة أو موسيقية، لكن الحياة أعطتها الفرصة للعمل في مجال عرض الأزياء، على الرغم من أن زملاء وزميلات الدراسة كانوا في كثير من الأحيان يسخرون منها في المدرسة بسبب مظهرها ومقاييسها الأنثوية.

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