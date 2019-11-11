شيرين أكتر شيلا تستعد للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون في كانون الأول المقبل

تستعد ملكة جمال بنغلاديش شيرين أكتر شيلا للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون والمقرر إقامتها في شهر كانون الأول المقبل وتحديدًا في يوم التاسع من الشهر.

وبذلك تكون شيلا أول مسلمة من شرق آسيا تُشارك بهذه المسابقة؛ إذ سبق أن شاركت فتيات عربيات ومسلمات من أفريقيا والوطن العربي من بينهن اللبنانية الأمريكية ريما فقيه.

وكانت شيرين أكتر شيلا قد توجت بملكة جمال بنغلاديش في شهر تشرين الأول في مسابقة جمال تم تنظيمها في العاصمة البنغلادشية دكا، وأبهرت شيلا الجمهور ولجنة التحكيم بسبب جمالها الملفت وذكائها.

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وشيرين هي طالبة فيزياء في السنة الثالثة تدرس بجامعة دكا، وتعتبر والدها الذي يعمل في حراسة الحدود قدوتها في الحياة، وسبق وأن فازت بلقب أفضل عارضة أزياء في مسابقة بنغلادش لعام 2019.

وقامت نجمة بوليوود سوشميتا سين بتتويج شيرين في اللقب؛ إذ سبق وأن فازت سوشميتا بلقب ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم في عام 1994.

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وتستعد شيرين للمنافسة في مسابقة ملكة جمال الكون في شهر ديسمبر المقبل إلى جانب عدد كبير من ملكات الجمال في أهم مسابقات الجمال.

وملكة جمال الكون هي مسابقة دولية سنوية للجمال يتم تشغيلها من قبل منظمة ملكة جمال الكون، تأسست هذي المسابقة عام 1952 وفي عام 1998، غيرت اسمها إلى ملكة جمال الكون، وانتقل مقر المنظمة من لوس أنجليس إلى مدينة نيويورك.

وحصدت لقب ملكة جمال الكون للعام الماضي 2018 الفلبينية كاتريونا غراي، ولم يسبق لبنغلادش الحصول على اللقب، فيما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الأولى على القائمة في عدد المرات حصولًا على هذا اللقب، إذ حصلت عليه 8 مرات، كان آخرها في عام 2012، وتأتي بعدها فنزويلا بـ 6 مرات كان آخرها في عام 2009، لتحلّ بعدها في المرتبة الثالثة بورتوريكو بـ 5 مرات كان آخرها في عام 2006.

وتعتبر لبنان هي الدولة العربية الوحيدة التي تمكنت من حصد اللقب وتحديدًا في عام 1971 إذ تم تتويج ملكة جمال لبنان جورجيت رزق بهذا اللقب، لتكون العربية الوحيدة التي حصلت عليه طوال تاريخ المسابقة.

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