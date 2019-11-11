شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك للحفاظ على مناعتك فى ظل تقلبات الطقس وتحذيرات هيئة الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم من نشوب ضباب كثيف يؤثر على مناطق من شمال الجمهورية، ويؤثر على الرؤية عبر الطرق السريعة، ويرجى توخي الحذر وتعليق السفر غير الضروري حتى تحسن الرؤي، مع ارتفاع بسيط فى درجات الحرارية، تصل إلى 30 درجة.

وهذه التقلبات التي تحدث في الطقس يزداد خلالها فرص الإصابة بالأمراض المناعية، ولذلك عليك التعرف على أفضل النصائح الطبية التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة والحد من الإصابة بالمشاكل الصحية، وذلك وفقا لموقع "webmed".

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ونصح التقرير بضرورة الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، لأنها لها دور كبير في الحفاظ الحد من الإصابة بالمشاكل الصحية كنزلات البرد والأنفلونزا، ولذا عليك تناول الفلفل الألوان، الكرنب والبرتقال والليمون والجريب فروت والفراولة.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناولك للمكسرات يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، وذلك يرجع لما تحتويه المكسرات من عناصر مهمة للجسم، كالمعادن ومضادات الأكسدة، والدهون المفيدة للجسم، ولذا عليك تناول حفنة يوميا من المكسرات للحصول علي مناعة قوية.

كما أن للخضراوات دورا كبيرا فى الحفاظ على صحتك، وأيضا تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للجيم، ولذا عليك الإكثار من تناول الخيار والجزر والبقدونس والخس والجرجير، لأنها أطعمة تمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها.