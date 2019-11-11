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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتفادي الدوخة والغثيان أثناء السفر.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
حين يسافر الإنسان بالسيارة أو الطائرة أو القطار أو السفينة فإنه قد يصاب بالدوخة والدوار والغثيان، وخاصة عند القراءة، ولكن ما هو التفسير العلمي لذلك؟ وكيف يمكن تفادي الأمر؟ وما المقعد الأفضل للجلوس؟ هنا بعض النصائح.
الدكتور بيتر كانتسلار مدير تحرير موقع "أبوتيكن أومشاو" الإلكتروني الطبي قدم عددا من النصائح لمحاولة التغلب على هذا الامر.
• دع عينيك تريان دائماً الحركة ذاتها التي يحس بها جسدك ويشعر بها مركز التوازن لديك (الأذن الداخلية).
• اجلس على المقعد المجاور للسائق وانظر إلى الأمام.
• إذا كنتَ تجلس على المقاعد الخلفية فانظر إلى الخارج من النوافذ الجانبية.
• بشكل عام لا تقرأ أثناء السفر بإحدى وسائل المواصلات.
• سائق السيارة لا يصاب بالدوخة لأنه مضطر بالطبع إلى النظر إلى خارج السيارة ومراقبة المنعطفات وحركة المرور طوال الوقت.
• عند الجلوس بجوار شباك السيارة فإن النظر إلى الخارج يؤدي إلى توافق معلومات العين مع الإشارات الآتية من جهاز توازن الجسم بوجود حركة، بحسب ما ينقل موقع "أو تي إس" الإلكتروني.
• بإمكانك حجز مقعدك في الطائرة على مستوى الجناحين، علما بأن الجلوس على مقاعد ممر الطائرة أفضل من الجلوس على المقاعد الوسطى أو بجوار النافذة، لأنها أقل تعرضا للحركة والاهتزاز.
• اذهب إلى مقدمة السفينة وانظر إلى الأماكن البعيدة وإلى الأفق.
• تجنب وجبات الطعام الثقيلة والكحوليات أثناء السفر.
• القطار هو أقل وسائل المواصلات تسببا لمشكلة الدوار والدوخة والغثيان، والأفضل الجلوس عند ممر القطار على محوره وباتجاه حركته.
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