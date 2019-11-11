- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم على جانب واحد يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
قالت دراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة علم الأعصاب، إن النوم على جانب واحد قد يقلل من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر.
وأشار الباحثون، أن النتائج التي توصلوا اليها تشير إلى أن النوم على جانب واحد، يساعد الدماغ من على ازالة المواد الضارة التي تهدد بتعطيل أحد وظائف الدماغ بشكل أكثر فعالية من النوم على الظهر أو على المعدة.
وحسب الباحثون، فإن الدماغ يكون في أفضل حالاته في التخلص من هذه المواد الضارة التي تؤثر على الدماغ عند الاستيقاظ من النوم.
كما صرح الباحثون، بأن قلة النوم أيضاُ ترتبط بزيادة مخاطر الخرف، لذلك فإن الدماغ يزيل المواد الضارة من الدماغ بشكل أفضل أثناء النوم، وفي الوضعية المناسبة وهي على النوم على الجانب حيث أنها تساعد على تصفية السائل النخاعي.
واستخدم الباحثون في بحثهم تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في تصويرثلاث أماكن من أدمغة أحد أنواع القوارض الشبيهة بأدمغة الإنسان.
وأظهر التحليل بأن أدمغة القوارض كانت أكثر كفاءة وهي ملقاة على جانبها بالمقارنة مع وضعية النوم على البطن أو الظهر.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: النوم على جانب واحد يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.