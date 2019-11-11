دراسة: النوم على جانب واحد يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر

الإثنين 11 نوفمبر 2019

قالت دراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة علم الأعصاب، إن النوم على جانب واحد قد يقلل من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر.



وأشار الباحثون، أن النتائج التي توصلوا اليها تشير إلى أن النوم على جانب واحد، يساعد الدماغ من على ازالة المواد الضارة التي تهدد بتعطيل أحد وظائف الدماغ بشكل أكثر فعالية من النوم على الظهر أو على المعدة.

وحسب الباحثون، فإن الدماغ يكون في أفضل حالاته في التخلص من هذه المواد الضارة التي تؤثر على الدماغ عند الاستيقاظ من النوم.

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كما صرح الباحثون، بأن قلة النوم أيضاُ ترتبط بزيادة مخاطر الخرف، لذلك فإن الدماغ يزيل المواد الضارة من الدماغ بشكل أفضل أثناء النوم، وفي الوضعية المناسبة وهي على النوم على الجانب حيث أنها تساعد على تصفية السائل النخاعي.

واستخدم الباحثون في بحثهم تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في تصويرثلاث أماكن من أدمغة أحد أنواع القوارض الشبيهة بأدمغة الإنسان.

وأظهر التحليل بأن أدمغة القوارض كانت أكثر كفاءة وهي ملقاة على جانبها بالمقارنة مع وضعية النوم على البطن أو الظهر.