دراسة تكشف.. هل تسبب القهوة الإمساك أو تعالجه؟

الإثنين 11 نوفمبر 2019

قهوة

هل تشعر بالإمساك أحياناً دون أن تدري السبب؟ هل فكرت في أن السبب انخفاض كمية الماء في جسمك، أو نمط الحية المستقر، أو تأثير بعض الأدوية؟ لكن ماذا عن القهوة مثلا؟ هل تسبب الإمساك أو أنها تعالجه؟



اليك مجموعة من الاغذية التي تؤثر على حركة الامعاء:

الموز: نعم يمكن أن يسبب الموز الإمساك إذا لم يكن ناضجاً. يعرقل الموز غير الناضج حركة الأمعاء، بينما يخفف الموز الناضج الأمعاء. يحتوي الموز الأخضر على كثير من النشا الذي لا يهضمه الجسم بسهولة، ما يسبب الإمساك.

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القهوة: هناك تشابه في التأثير المزدوج للقهوة مع الموز على حركة الأمعاء. يمكن أن تخفف القهوة الإمساك عن طريق تحفيز حركة الأمعاء، لكنها من ناحية أخرى قد تتسبب في جفاف الجسم وبالتالي الإمساك.

الكوكيز والحلويات: عادة يحتوي البسكويت والكعك والكوكيز على نسب قليلة من الألياف اللازمة لحركة الأمعاء، كما قد تحتوي هذه الحلويات على نسبة دهون عالية تسبب عسر الهضم.

اللحوم الحمراء: من الأطعمة صعبة الهضم للحوم الحمراء، كما قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتينات يستغرق الجهاز الهضمي وقتاً في تفكيكها، وقد تسبب الإمساك.

منتجات الألبان: تحتوي منتجات الحليب على اللاكتوز الذي يسبب تراكم الغازات والانتفاخ، وقد يعرقل ذلك حركة الأمعاء.

الأطعمة المقلية: لاشك أن البطاطس المحمّرة ممتعة وكل الأطعمة المقلية، لكن الدهون التي تحتويها قد تعرقل حركة الأمعاء.