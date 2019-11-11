شكرا لقرائتكم خبر عن قسم طبقك 5 أجزاء..إزاى تعمل وجبة متكاملة العناصر الغذائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطعام الصحى من أهم الأشياء التى يجب أن تعمل على إضافتها فى نظامك الغذائى، ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) فهناك إرشادات غذائية للأميركيين لمساعدتهم على تناول الطعام الصحي، وفقاً لموقع "Family Doctor".

وعرضت وزارة الزراعة توصياتها باستخدام هرم الطعام، في عام 2011 ، تحولت إلى رسم جديد للوحة مليئة بالكميات المناسبة من الأطعمة، وهو معروف باسم MyPlate ، ويركز على التنوع والكمية والتغذية لكل وجبة.

والأكل الصحي مهم في إدارة الأمراض المزمنة أو الوقاية منها والاستمتاع بنوعية حياة أفضل.



طبق متكامل العناصر

5 مجموعات من الأطعمة يجب أن تضيفها إلى طعامكالخضروات

توصي وزارة الزراعة الأمريكية بمعدل 2.5 كوب من الخضروات يومياً، يمكن أن يشمل مدخولك اليومى العديد من أشكال الخضروات، وكذلك عصير الخضار، وهناك 5 مجموعات فرعية من الخضروات على أساس العناصر الغذائية التي تحتويها، وهذه الخضروات هي:

-الخضروات الورقية الداكنة، مثل البروكلي أو السبانخ.

-الخضروات الحمراء والبرتقالية ، مثل الجزر والطماطم.

-الخضروات النشوية، مثل الذرة والفول والبازلاء.

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الفاكهة

توصي وزارة الزراعة الأمريكية بمعدل 1.5 كوب من الفواكه يوميًا.

البقوليات

توصي وزارة الزراعة الأمريكية بمتوسط ​​يعادل 170.097 جرام من الحبوب يومياً، مثال على ذلك يشمل 28.3495 جرام شريحة واحدة من الخبز أو نصف كوب من الأرز المطبوخ أو المعكرونة، هناك مجموعتان فرعيتان من الحبوب تعتمدان على العناصر الغذائية التي تحتويها.

الحبوب الكاملة

يجب أن يكون نصف الحبوب التي تستهلكها يوميًا على الأقل حبوبًا كاملة، تشمل الأمثلة على ذلك دقيق القمح الكامل، دقيق الشوفان، والأرز البني.



البروتينات

توصي وزارة الزراعة الأمريكية بمتوسط ​​يعادل 141.748 جرام من البروتين يوميًا، وتشمل مجموعة متنوعة من البروتينات: اللحم الأحمر، الدواجن، المأكولات البحرية، البيض، المكسرات والبذور، ومنتجات الصويا، الفول والبازلاء.

الألبان

توصي وزارة الزراعة الأمريكية بمعدل 3 أكواب من الألبان يومياً، يمكن أن يشمل نصيب الفرد من الحليب أو المنتجات التي تحتوي على الحليب والمواد الغذائية، على سبيل المثال ، الجبن هو شكل من أشكال الألبان، ولكن حاول أن تأكل أو تشرب منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بمعدل 5 ملاعق صغيرة من الزيوت كل يوم، هناك مجموعة متنوعة من الزيوت المصنوعة من النباتات والمكسرات المختلفة وأبرزها زيت الزيتون.