شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال عديدة وأبرزها الوراثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضغط الدم هو قوة الدم على جدران الشرايين عندما ينتقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ويختلف ضغط الدم على مدار اليوم، حيث يبدأ فى أدنى مستوى له فى الصباح ومع مرور اليوم، يزداد تدريجياً لكن يمكن أن يزيد القلق والتمرين الشاق من ضغط الدم الطبيعى، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال، وفقاً لموقع "stanfordhealthcare".



ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

يعتمد قياس ضغط الدم الطبيعي للطفل على 4 عوامل: العمر والجنس والطول والوزن، وفي سن 18 يتم استخدام قياسات ضغط الدم لدى البالغين.

أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم قوة مفرطة من تدفق الدم ضد جدران الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم يعني أن يكون ضغط الدم أكبر من 95% بالنسبة للعمر والوزن والطول.

جميع الأطفال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يكون الضغط لديهم أكثر من 120/80 يحتاجون إلى المراقبة من قبل الأم، وأوصت الإرشادات الصحية العالمية بإجراء تخطيط صدى القلب (اختبار القلب) على جميع الأطفال قبل بدء دواء ارتفاع ضغط الدم لحمايتهم من خطر تلف الأعضاء.



أسباب ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

- السبب الأكثر شيوعًا لارتفاع ضغط الدم هو الشكل الموروث (الوراثي) المعروف باسم ارتفاع ضغط الدم الأساسي، هذا يمثل غالبية حالات ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين والأطفال.

- سبب ارتفاع ضغط الدم الأساسي غير معروف، والأطفال والمراهقون الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الأساسي غالبا ما يعانون من زيادة الوزن.

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وينتج ضغط الدم الثانوى عن الإصابة بمرض معين مع ارتفاع ضغط الدم مثل مشاكل في الكلى، وتضييق الشرايين، أو عيب خلقي في القلب مثل احتقان الشريان الأورطي، أو أورام نادرة في الغدة الكظرية، عندما يكون هناك مشكلة أخرى تسبب ارتفاع ضغط الدم، يسمى ارتفاع ضغط الدم الثانوي.

يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم القاتل الصامت، لأنه عادةً ما لا توجد له علامات وأعراض.

عندما يكون ارتفاع ضغط الدم شديدًا أو متقدمًا فقد تشمل الأعراض الصداع والإغماء وفقدان وظائف الكلى وفي المراحل المتأخرة قد تحدث التشنجات.



اسباب ارتفاع ضغط الدم عند الاطفال

- تحقيق الوزن المناسب للطفل من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، للأطفال الذين يعانون من السمنة.

- تقليل الملح في النظام الغذائي.

- تجنب التدخين السلبى والإفراط في تناول الكافيين هي تغييرات أخرى في نمط الحياة قد تساعد في خفض ضغط الدم.

- عندما يفشل كل شيء آخر أو إذا كان ضغط الدم معتدلاً إلى شديد، فيمكن استخدام الأدوية الخافضة للضغط بأمر الطبيب.