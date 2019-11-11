شكرا لقرائتكم خبر عن غسل اليدين مش مجرد ماء وصابون.. اعرف الطريقة الصحيحة للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غسل اليدين هو أحد أفضل الطرق لحماية نفسك وعائلتك من الإصابة بالأمراض، ولكنه ليس مجرد وضع اليدين تحت الماء أو وضع الصابون فقط لكن يجب أن تتعلم متى وكيف يجب أن تغسل يديك للبقاء بصحة جيدة.

ووفقا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، يجب غسل اليدين كثيرا للبقاء بصحة جيدة، فيمكنك مساعدة نفسك وأحبائك في الحفاظ على صحتهم عن طريق غسل يديك كثيرًا، لا سيما خلال هذه الأوقات الرئيسية التي من المحتمل أن تنتشر فيها الجراثيم:

1- قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام.

2- قبل وبعد العناية بشخص ما في المنزل مصاب بالتقيؤ أو الإسهال.

3- قبل وبعد علاج الجرح أو الجرح.

4- بعد استخدام المرحاض.

5- بعد تغيير الحفاضات أو تنظيف الطفل الذي استخدم المرحاض.

6- بعد نفخ أنفك أو سعال أو عطس.

7- بعد لمس حيوان أو علف حيوان أو نفايات حيوانية.

8- بعد التعامل مع أغذية الحيوانات الأليفة أو يعامل الحيوانات الأليفة.

9- بعد لمس القمامة.

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إن غسل يديك سهل، وهو أحد أكثر الطرق الفعالة لمنع انتشار الجراثيم، يمكن أن تمنع الأيدي النظيفة الجراثيم من الانتشار من شخص لآخر ومن خلال مجتمع بأكمله.

اتبع هذه الخطوات الخمس في كل مرة:

بلل يديك بالماء النظيف والجاف (الدافئ أو البارد) ، واغلق الحنفية، واستخدم الصابون.

رغوة الصابون يديك عن طريق فرك لهم جنبا إلى جنب مع الصابون، رغوة الصابون فى يديك، بين أصابعك، وتحت أظافرك.

فرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل.

شطف يديك جيدا تحت الماء النظيف والجاري.

جفف يديك باستخدام منشفة نظيفة أو الهواء الجاف.

استخدم معقم اليدين عندما لا يمكنك استخدام الصابون والماء.

يمكنك استخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول والذى يحتوى على 60٪ على الأقل من الكحول إذا لم يتوفر الصابون والماء.