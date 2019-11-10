الاتحاد العالمي للمستشفيات يمنح "الصحة الإماراتية" الجائزة الذهبية

فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بالجائزة الذهبية ضمن المؤتمر العالمي السنوي الذي أقامه الاتحاد العالمي للمستشفيات "IHF" في سلطنة عمان، عن فئة "التميز في القيادة والإدارة في مجال الرعاية الصحية".

وجاء اختيار وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لنيل هذه الجائزة بفضل مشروعها المبتكر "مركز بيس الذكي" (PaCE)، للأداء والتميز الإكلينيكي المستند لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد اختباره كأفضل مشروع من بين 121 مشروعاً مقدماً من 92 منظمة وهيئة صحية من 34 دولة مشاركة.

وأعرب الدكتور يوسف محمد السركال، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات، عن فخره واعتزازه بفوز الوزارة بهذه الجائزة المرموقة، التي تعتبر إنجازاً متميزاً، في مؤتمر عالمي فريد، يجمع أهم منظمات الرعاية الصحية والمستشفيات الوطنية والدولية.

وأثنى على الأداء المتميز لفرق العمل التي تعاونت لتحقيق هذا الإنجاز العالمي المستحق، والذي يأتي ضمن سلسلة جوائز عالمية حصدتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في محافل عالمية، مرسخة نموذجها الريادي والمبتكر في نظم الرعاية الصحية المستقبلية، وتنفيذا لتوجهات الحكومة الرشيدة بدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، وفق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071.

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وأشار الدكتور يوسف محمد السركال بعد تسلم الجائزة الذهبية، بحضور نخبة من القيادات وصناع القرار ورواد الأعمال والمهتمين من مختلف دول العالم، إلى أن الجائزة التي استحقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بعد منافسة مع مؤسسات طبية عريقة من مختلف قارات العالم، تعد دليلاً واضحاً على جدارة الاستحقاق والقدرة التنافسية، وترسيخاً للمكانة الفريدة التي تتبوأها دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية، من خلال اعتماد أجندة المستقبل المرتكزة على الابتكار والاستدامة في الاستراتيجيات والخطط التشغيلية.

من جانبها، قالت الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة إدارة المستشفيات، إن مشروع الأداء والتميز الإكلينيكي (PaCE) يعتبر مشروعاً مبتكراً بكل المعايير، ويقوم على الرعاية الصحية الرقمية، من خلال تقييم الأداء لجميع مستشفيات الوزارة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والنماذج التنبؤية.

وأشارت إلى أنه يطبق مبدأ الحوسبة وفق نهج استباقي لتحسين الكفاءة التشغيلية للمرافق الصحية، مثل التنبؤ بتدفق المرضى والأزمات وإعادة هيكلة الموارد البشرية والمالية والتخصصات الطبية والتمريضية حسب الحاجة، وخفض فترة الإقامة ونسبة الإصابة بعدوى المستشفيات، وزيادة رضا المرضى.

وهنأت الدكتورة كلثوم البلوشي جميع العاملين في الوزارة على هذا الإنجاز المتميز، وأثنت على جهود الكوادر الإدارية والفنية التي عملت على نجاح المشروع وفق المعايير المعتمدة عالمياً.

وأوضحت أن مشروع الأداء والتميز السريري (PaCE) يقوم على تقييم الأداء الإكلينيكي لجميع مستشفيات الوزارة لتحسين مقاييس إدارة الموارد وتحسين معدلات الجودة والسلامة.