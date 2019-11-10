دراسة تؤكد أن شرب القهوة يعزز الأداء الرياضي للرجال والنساء

لندن - ماريا طبراني
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن شرب القهوة يعزز الأداء الرياضي للرجال والنساء، وخاصة رياضة ركوب الدراجات، وأجرى الدراسةَ باحثون بجامعة كوفنتري البريطانية، ونشرت في دورية التغذية (Nutrients)، ولكشف تأثيرات القهوة على الأداء الرياضي، راقب الفريق 38 مشاركا، وكانوا 19 رجلا و19 امرأة، حيث قام الباحثون بمنع المشاركين من شرب القهوة لمدة 12 ساعة، وبعد ذلك قسموهم إلى مجموعتين، شربت الأولى القهوة قبل أداء التمارين الرياضية، التي كانت عبارة عن قطع مسافة خمسة كيلومترات بالدراجة، فيما لم تتناول المجموعة الثانية القهوة.
ووجد الباحثون أن شرب القهوة ساعد في تحسين الأداء الرياضي للرجال والنساء، حيث سجل المشاركون أداء أفضل وأسرع، مقارنة بالمجموعة الثانية.
وقال قائد فريق البحث الدكتور نيل كلارك، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن كلا من الرجال والنساء يستجيبون بشكل مشابه للقهوة، وأن شرب القهوة قد يكون مصدرا عمليا قبل التمرين لتحسين الأداء.
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