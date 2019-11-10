شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الأمراض التى يكشف عنها تحليل البول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحاليل والأشعة هي احد الوسائل التشخيصية الهامة للكشف عن الاصابة بالأمراض لتحديد الطرق السيمة للعلاج، ويستخدم تحليل البول في الكشف عن مجموعة واسعة من المشكلات الصحية مثل حالات عدوى الجهاز البولي ومرض الكلى ومرض السكر وأيضا التأكد من وجود حمل من عدمه .

ووفقا لموقع " mayoclinic" تحليل البول يشتمل عدة أشياء هى فحص مظهر البول وتركيزه ومحتواه لتحديد نوع المرض او الداء الذى يوجد فى جسم الإنسان.

إذا كان الشخص يعانى من مشاكل فى المسالك البولية يؤدى ذلك إلى تغير البول ويصبح غائما، وأيضا وجود مستويات مرتفعة من البروتين في البول علامة للإصابة بمرض في الكلى وغيرها من المشكلات الصحية التى يكشف عنها تحليل البول.

أسباب اجراء تحليل البول هى :فحص الصحة العامة

اجراء تحليل البول قد يكون وسيلة للكشف عن وجود مشكله صحية او كجزء من الفحص العام الذى يجريه الشخص دوريا للإطمئنان على صحته أو معرفة الحالة الصحية وقت الحمل أو قبل اجراء عملية جراحية أو عند الاصابة بمرض السكر وامراض الكلى والكبد.

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لتشخيص حالة طبية

هناك بعض الأعراض التى يطلب فيها الأطباء ضرورة اجراء تحليل بول للكشف عن سبب هذه الأعراض مثل وجود ألم في البطن أو الظهر أو التبول المتكرر أو وجود دم في البول أو وجود حرقه عند التبول.

إجراء اختبار البول لتشخيص بعذ الحالات المرضية غالبا لا يحتاج الصيام عن الأكل او الشرب قبل اجراؤه ولكن ذلك يرجع إلى ارشادات الطبيب.

ويجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك بعض الأدوية التى تؤثر على البول من بينها المكملات الغذائية فقبل اجراء اختبار البول يجب التأكيد على الطبيب المتخصص أنك تتناول مثل هذه الأدوية .