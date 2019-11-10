شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يحددون طريقة لعلاج مرض السكري من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة جديدة، عن وجود بروتين يسمى "أديسين" يتم إنتاجه في دهون الجسم، قد يساعد على حماية خلايا إفراز الأنسولين التي تسمى خلايا بيتا البنكرياس من التدمير في مرض السكري من النوع الثاني.

ووفقا للدراسة التي نشرت فى مجلة " Nature " ارتبطت المستويات المرتفعة من البروتين في الدم بالحماية من مرض السكري من النوع 2، وقد تكون لهذه النتيجة أثار على التطور المستقبلي لعلاجات السكري من النوع 2 التي تستهدف خلايا بيتا وتحميها.

ويعاني حوالي 30 مليون شخص في الولايات المتحدة من مرض السكري ، و 95٪ من هؤلاء الأشخاص يصابون بالنوع الثاني من المرض، الذي يتوقف فيه الجسم عن الاستجابة للأنسولين، وتتوقف خلايا بيتا البنكرياسية ببطء عن إنتاج ما يكفي منه.

بعض الأدوية المتاحة حاليًا التي تستهدف خلايا بيتا لها آثار جانبية، مثل خفض مستويات الجلوكوز في الدم أكثر من اللازم، بالإضافة إلى ذلك ، لا توجد علاجات مثبتة لمنع فقدان خلايا بيتا، و يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين لا تعمل خلايا بيتا بشكل صحيح لديهم، استخدام حقن الأنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

Advertisements

الفريق الطبى المشرف على الدراسة أشار إلى أن بروتين أديسين كان له دور في تحفيز خلايا بيتا لإفراز الأنسولين، ونظريًا فأن البروتين قد يكون علاجًا محتملًا لمرض السكري من النوع2.

وجد الباحثون خلال تجارب على الفئران أن بروتين الأديسين كان له تأثير إيجابي طويل المدى على مرض السكري، وتحسين نسبة السكر في الدم وزيادة مستويات الأنسولين التى تساعد في منع موت خلايا بيتا، وتوصلوا إلى أن وجود الدهون في الدم ترجمت السيطرة على مرض السكري

درس الفريق أيضًا خلايا بيتا البشرية في مختبراتهم وقرروا أن مادة الأديسين تنشط جزئ يحمي ويدعم وظيفة خلية بيتا، وتحمي خلايا بيتا من الموت.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من بروتين الأديسين في الدم لديهم انخفاض الإصابة بمرض السكري في المستقبل من الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوياته.

ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان مستوى العالى من بروتين الأديسين لدى البشر يحميهم من الإصابة بمرض السكري وما إذا كانت زيادة مستوياته من شأنها أن تتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري في بعض الأشخاص.