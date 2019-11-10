شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة: أعراض أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الالكترونية شبيهة بالأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة نشرتها مجلة لانسيت" Lancet " عن السجائر الالكترونية، أنها تسبب حدوث تلف بالرئة.

وفحص المسعفون 60 مريضا أمريكيا عولجوا من "إصابات مرتبطة بتدخين السجائر الالكترونية" vaping"، ووجدوا أن ربع الذين تم دخولهم المستشفى لتلقي العلاج لا يزالون يعانون من تشوهات بعد أسابيع.



السجائر الالكترونية ومخاطرها

وأظهر المشاركون في الدراسة الذين تم تشخيص إصابتهم بإصابات في الرئة، والمتعلقة بالأبخرة أعراض شبيهة بالإنفلونزا، وضيق التنفس، والسعال، وألم في الصدر، كما تم الإبلاغ عن أعراض في البطن مثل الغثيان والقيء وآلام في البطن.



الامراض المرتبطة بالسجائر الالكترونية

وكشفت الأشعة السينية لهؤلاء المرضى عن وجود تشوهات في الرئتين ترتبط عادة بالتهاب رئوي، أو سائل في الرئتين، أو التهاب في الرئة، وفقًا لمجلة لانسيت الطبية، اجرى اختبار على الأشخاص الذين استخدموا السجائر الإلكترونية خلال 90 يومًا من ظهور الأعراض، وتم علاج معظمهم بالأكسجين والمنشطات، بالإضافة إلى مجموعة من المضادات الحيوية بسبب أعراض الالتهاب الرئوي المتداخلة، بينما تم قبول أكثر من نصف المرضى في وحدة العناية المركزة، قال الباحثون إن معظمهم شفوا بسرعة بعد علاج الستيرويد، ومع ذلك، فإن 6 من هؤلاء المرضى قد تعرضوا للانتكاس، وكان لديهم مضاعفات تتطلب إعادة دخولهم المستشفى.

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السجائر الالكترونية واسباب الوفيات

وأفاد باحثون، أن من بين المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى كان معظمهم مصابين بأمراض خطيرة عندما أتوا في البداية للحصول على الرعاية، وأستأنف نصفهم من عملية التبخير بعد الخروج، من بين 26 مريضًا تمت متابعتهم في غضون أسبوعين، كان 10 منهم يعانون من تشوهات متبقية في رئتيهم.

وقالت الصحيفة، إنه نظرًا لأن سبب إصابة السيجارة الإلكترونية أو إصابة الرئة المرتبطة بالأبخرة لا يزال مجهولًا، حث الباحثون الجمهور على الابتعاد عن السيجارة الإلكترونية.

وقال الدكتور دنيتزا بلاغ، كبير مؤلفي الدراسة، وهو طبيب مختص بالرعاية الحرجة والرئوية: سيُظهر الوقت لنا النتائج طويلة الأجل وسبب هذا المرض الجديد، ولكن في الوقت نفسه، فإن الطريقة الأضمن لمنع إصابات الرئة، هى منع استخدام السجائر الالكترونية.