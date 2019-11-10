كيف تساعدين الرضيع على الإخراج؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - يعاني بعض الأطفال حديثي الولادة من اضطراب حركة الأمعاء إلى أن تبدأ في الاستقرار والانتظام، من الطبيعي أن يمضي الطفل أياماً، أو حتى أكثر من أسبوع بدون حركة الأمعاء، ومع ذلك قد يصاب الطفل أحياناً بالإمساك، ويحتاج إلى القليل من المساعدة على الإخراج.

عند إصابة الطفل بالإمساك، يوصي اختصاصي الأطفال عمرو محمود باستخدام العلاجات المنزلية كعلاج أولي للإمساك، لمساعدة الرضيع على الإخراج...

1- تمارين للبطن وأرجل الرضيع

حركي أرجل الطفل، فيمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك، فهذه التمارين والحركة التي تعمل على تحفيز حركة الأمعاء.

2- حمام دافئ

ضروري جداً عند إصابة الرضيع بالإمساك، إعطاؤه حماماً دافئاً لمساعدته على الإخراج، فهو يساعد على الإخراج، وتوقف شد وتوتر حركة الأمعاء.

3- تغير نوع غذاء الطفل وفقاً لحركة الأمعاء

قد تساعد بعض التغييرات الغذائية في الإمساك، لكن هذه التغييرات ستختلف حسب عمر الطفل والنظام الغذائي، فعند معاناة الطفل من الإمساك يمكننا إعطاؤه الزبادي والكوسة المسلوقة، وبعض الأطعمة التي تعالج الإمساك، أما إذا كان الرضيع يأكل الأطعمة الصلبة، فيجب على الآباء أو مقدمي الرعاية البحث عن الأطعمة التي تعد مصادر جيدة للألياف.

4- سلق الفواكه وتناولها

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تساعد العديد من الفواكه والخضراوات في تحفيز الأمعاء؛ بسبب محتواها العالي من الألياف، فالرضيع حديث الولادة الذي تخطي عمره 6 أشهر يمكننا سلق الفاكهة له، أما الرضيع فوق 6 أشهر والذي ظهرت أسنانه فيمكننا تقديم الفاكهة له بدون سلق.

خيارات الطعام الجيد للأطفال المصابين بالإمساك:

تفاح بدون جلد.

بروكلي.

الحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان أو خبز الحبوب الكاملة أو المعكرونة.

خوخ.

إجاص.

برقوق.

5- الإكثار من السوائل

لا يحتاج الأطفال الصغار عادة إلى سوائل تكميلية؛ لأنهم يحصلون على الماء من حليب الأم أو الحليب الصناعي، ومع ذلك، قد يستفيد الأطفال المصابون بالإمساك من كمية صغيرة من السائل الزائد.

6- التدليك

هناك عدة طرق لتدليك معدة الطفل لتخفيف الإمساك والمساعدة على الإخراج. وتشمل:

استخدام الإصبع لعمل حركات دائرية على المعدة بنمط عقارب الساعة .

الضغط على ركبتي الطفل وقدميه معاً ودفع القدمين برفق نحو البطن .

التمسيد من القفص الصدري أسفل زر البطن مع حافة إصبع .

7- استشارة الطبيب

يمكنك استشارة الطبيب حول كيفية مساعدة الطبيب على الإخراج، وإعطاؤه بعض الملينات الطبيعية عند اللزوم.