تغيرات الطفل بعد الأربعين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - عقب ميلاد الرضيع ونموه خلال الأيام الأولى له، تحدث بعض التغيرات، يوضحها الدكتور «مختار فتحي» اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، مشيراً إلى أنها تحدث للطفل، منذ ولادته وتستمر بضعة أشهر، إذ يلاحظ أن الطفل ينمو سريعاً خلال عامه الأول، وتبدأ التغيرات الجسمانية والشكلية لمختلف أعضائه في التغير الملحوظ من بعد الأربعين، وهي كالتالي....

تغيرات في شكل الرضيع بعد الأربعين

شكل الرأس

نلاحظ تغير شكل رأس المولود، فيأخذ شكل مخروط، خاصة الأطفال الذين تم سحبهم عند الولادة من الخلف. فعندما يبلغ الطفل الأربعين يوماً، يصبح شكل الرأس مستديراً.

يكون مغطى بطبقة من القشور بغرض حماية الأعضاء الداخلية من المؤثرات الخارجية. هذه الطبقة تبدأ في التساقط، مع ضرورة عدم محاولة إزالتها، لأنها ستسقط تلقائياً بصورة تدريجية.

يجب عدم لمس رأس الرضيع.

لا بد من ترطيب هذه القشور حتى لا ينزعج المولود منها، ولكن طبقاً لإرشادات الطبيب .

شكل الجبهة

عندما يولد الرضيع، نلاحظ ظهور بعض الشعرات على الجبهة، سرعان ما تتساقط بعد الأربعين كحد أقصى.

شكل الأنف

يختلف شكل الأنف عند معظم الأطفال الحديثي الولادة، وتكون أنوفهم ضخمة ومنتفخة. أحياناً تتعرض للانسداد، وتحتار الأمهات في الطريقة الفضلى لعلاج رضيعها، ولكن سرعان ما تنتهي المشكلة عند بلوغ الطفل أربعين يوماً.

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شكل العين

عين الأطفال الحديثي الولادة لا تستطيع التركيز على شيء محدد، ولكنّها تستقر تدريجياً حتى بلوغ الرضيع الأربعين.

شكل الفم

معظم الأطفال الحديثي الولادة يكون لديهم انسداد بالأنف، فيقومون بعملية التنفس من الفم، وتدريجياً مع الرضاعة الطبيعية يعتادون على التنفس عن طريق الأنف، فيصبح بمقدورهم التحكّم بعضلة الفم وإغلاقه، لذلك يتغير شكل الفم.

شكل الأذن

قد يظهر على الطفل شعر كثيف في أذنيه، ويختفي مع مرور الأيام ويتطاير تدريجياً، خاصة عند بلوغ الرضيع أربعين يوماً.