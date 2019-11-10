أعراض توسع الشُعب.. سعال شديد وضيق تنفس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توسع الشُعب (Bronchiectasis) مرض تظهر فيه زيادة واضحة في حجم الشعب الهوائية بالرئة، ويحدث غالبا بسبب عدوى بكتيرية تؤدي إلى التهاب الشعب، وفي بعض الحالات النادرة قد يكون وراثيا.
وقالت الجمعية الألمانية لطب الرئة والطب التنفسي إن أعراض توسع الشُعب تتمثل في السعال الشديد المصحوب ببلغم وضيق التنفس ونفث الدم وآلام الصدر والشعور بالتعب والإنهاك.
وشددت الجمعية على ضرورة بدء العلاج مبكرا قدر الإمكان، مشيرة إلى إمكانية العلاج بواسطة المضادات الحيوية.
وأضافت: "يمكن اللجوء إلى استنشاق ملح الطعام لطرد البلغم، وأيضا تحسين عملية التنفس بواسطة تقنيات تنفس وأجهزة خاصة".
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