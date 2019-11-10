مشاركة أول مسلمة من بنغلاديش في مسابقة ملكة جمال الكون

تشارك ملكة جمال بنغلادش شيرين أكتر شيلا، في المسابقة العالمية لملكة جمال الكون (2019)، لتصبح أوّل حسناء من بلد إسلامي في جنوب آسيا تنافس باقي جميلات العالم على هذا اللقب. وكانت شابات مسلمات قد شاركن في مسابقة ملكة جمال الكون، لكن غالبا ما كن من الشرق الأوسط وإفريقيا، مثل ملكة الجمال السابقة اللبنانية الأمريكية ريما فقيه.

وتوجت شيرين ملكة جمال بلادها للعام 2019 الشهر الماضي، في مسابقة نظمت على مستوى بنغلادش.

وأدهشت شيرين خلال المسابقة التي عقدت في عاصمة دكا البنغلاية نهاية الشهر الماضي لجنة التحكيم بجمالها وذكائها كطالبة فيزياء في السنة الثالثة في جامعة دكا، وذكرت خلال حفل التتويج أن والدها، عضو في حرس الحدود البنغالي، وهو قدوة حسنة لها في حياتها.

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