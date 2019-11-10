الخبراء يكشفون أضرار النوم السيء ويؤكدون أنه يجعل الإنسان ضعيف

اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن عدم النوم العميق يجعل الإنسان ضعيفا أمام الاجهاد ويزيد من الشعور بالقلق. وتفيد مجلة Nature Human Behabiour، التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بأن أكثر من 330 شخصا أعمارهم 18-50 سنة، شاركوا في هذه الدراسة. وراقب الباحثون في هذه الدراسة، التغيرات التي تحصل في الحالة النفسية للمشتركين ارتباطا بعدد الساعات التي ناموها خلال اليوم.

وطلب الباحثون من المشتركين قضاء ليلتين في المختبر، واحدة من دون نوم والثانية بفترة نومهم المعتادة. وبعد كل ليلة كان الباحثون يعرضون على المشتركين أشرطة فيديو تثير القلق أو الاشمئزاز.

واتضح من هذه التجارب أنه بعد ليلة من دون نوم، يختل عمل القشرة الأمامية المسؤولة عن ظهور علامات القلق. كما أن النوم السيء يساعد على ارتفاع مستوى الاجهاد بنسبة تصل إلى 30%.

ويذكر أن علماء معهد كارولينا السويدي سبق أن اكتشفوا أن خطر أمراض القلب المختلفة والجلطة الدماغية، تزداد عند من يعانون من الأرق.

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